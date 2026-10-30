Η επιδότηση καυσίμων παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου

Η κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, η οποία θα ισχύει έως και τις 15 Νοεμβρίου. Το μέτρο αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, με το ύψος της ενίσχυσης να παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Τα ποσά της κρατικής επιδότησης και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων

Από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε τύπο καυσίμου. Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που προέρχεται αποκλειστικά από το κράτος και περνά απευθείας στην τιμή πώλησης.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο και συμπληρώνεται από έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο από τις εταιρείες διύλισης. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν μια ισόποση πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Ως αποτέλεσμα, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Συνολικό όφελος για τους καταναλωτές

Η συνολική ελάφρυνση που προκύπτει από την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων είναι σημαντική για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, η αμόλυβδη βενζίνη προσφέρει συνολικό όφελος 10 λεπτών ανά λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτών ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Για να γίνει πιο κατανοητό το όφελος, ένας οδηγός που αγοράζει 30 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης έχει όφελος 3 ευρώ, ενώ στα 50 λίτρα η ελάφρυνση φτάνει τα 5 ευρώ και στα 100 λίτρα τα 10 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης, η αγορά 50 λίτρων μεταφράζεται σε όφελος 10 ευρώ, εκ των οποίων τα 7,50 ευρώ καλύπτονται από το κράτος και τα 2,50 ευρώ από τα διυλιστήρια. Για 100 λίτρα, η συνολική εξοικονόμηση ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης, μια παραγγελία 500 λίτρων συνεπάγεται όφελος 200 ευρώ, από τα οποία τα 100 ευρώ προέρχονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 100 ευρώ από τις εταιρείες διύλισης. Εάν η παραγγελία είναι 1.000 λίτρα, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

Τιμές καυσίμων και δημοσιονομικό κόστος

Σύμφωνα με το τελευταίο επίσημο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,136 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει ήδη την ενσωματωμένη επιδότηση. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του ντίζελ την ίδια ημερομηνία ήταν επίσης 2,136 ευρώ το λίτρο, με την αγορά 50 λίτρων να κοστίζει 106,80 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται για την παράταση των επιδοτήσεων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, προκειμένου να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Συνολικές παρεμβάσεις στήριξης

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση των εισοδημάτων ανέρχεται σε 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 897 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν ειδικά για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Επιπλέον, 541 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων. Αυτά τα μόνιμα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων, καθώς και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου, προσφέροντας έτσι επιπρόσθετη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis