Μειώθηκε η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Αύγουστο του 2026, παρά την αύξηση αφίξεων

Ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε μια διαφοροποιημένη εικόνα τον Αύγουστο του 2026, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη μειώθηκε κατά περίπου 6%. Αυτό συνέβη διότι ο ρυθμός αύξησης των αφίξεων από το εξωτερικό ήταν υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των εισπράξεων. Συνολικά, ωστόσο, η πορεία του τουρισμού παρέμεινε ανοδική για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου του ίδιου έτους.

Η εικόνα του Αυγούστου του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία συγκεντρώθηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ στο στατιστικό δελτίο Οκτωβρίου, ο τουρισμός προσέλκυσε 8,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες τον Αύγουστο του 2026. Οι αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 13% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι αντίστοιχες εισπράξεις της Έρευνας Συνόρων ενισχύθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 4,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τη σύγκριση των δύο αυτών μεγεθών, προκύπτει μια μέση δαπάνη περίπου 552 ευρώ ανά ταξιδιώτη, έναντι 591 ευρώ που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή του Αυγούστου διαφοροποιείται από την εικόνα που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, η ταξιδιωτική κίνηση είχε μειωθεί κατά 3%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 7%, παρουσιάζοντας μια αντίστροφη τάση.

Η συνολική πορεία του οκταμήνου

Παρά τη μείωση της μέσης δαπάνης τον Αύγουστο, ο τουρισμός διατήρησε τη συνολική του ανοδική πορεία κατά το οκτάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την κρουαζιέρα, διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει μια αύξηση κατά 1,56 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 9%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε συνολικά τα 28,5 εκατομμύρια αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 10%.

Πρόκειται για περίπου 2,6 εκατομμύρια περισσότερες αφίξεις σε σύγκριση με το περσινό οκτάμηνο, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή προσέλκυση επισκεπτών στη χώρα.

Οι επιδόσεις των μεγάλων αγορών: ΗΠΑ και Ιταλία

Οι μεγαλύτερες αγορές, από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες, ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, τόσο ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών όσο και ως προς τα χρήματα που δαπάνησαν στην Ελλάδα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Οι εισπράξεις από τους κατοίκους των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21%, φτάνοντας τα 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ, παρότι ο αριθμός των ταξιδιωτών από τη χώρα αυτή υποχώρησε ελαφρά, στους 1,06 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι η αμερικανική αγορά απέφερε υψηλότερο μέσο ποσό ανά ταξιδιώτη.

Ισχυρή ήταν και η συμβολή της Ιταλίας στον ελληνικό τουρισμό. Οι εισπράξεις από τους Ιταλούς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 32%, φτάνοντας τα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αφίξεις από την Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 22%, πλησιάζοντας τα 1,93 εκατομμύρια, με την αύξηση των εσόδων να ξεπερνά εκείνη της κίνησης.

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία

Από τη Γερμανία, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχα, από το Ηνωμένο Βασίλειο προήλθαν 2,67 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο της τάξης του 5%.

Αντίθετα, στη Γαλλία καταγράφηκε υποχώρηση και στα δύο μεγέθη που εξετάστηκαν. Οι εισπράξεις από τους Γάλλους ταξιδιώτες μειώθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 932 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι αφίξεις από τη Γαλλία περιορίστηκαν κατά 5%, φτάνοντας τους 1,35 εκατομμύρια επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: Newsit