Πληρωμή «Market Pass»: Έως 1.000 ευρώ σε 190.000 νοικοκυριά πριν τα Χριστούγεννα

Σχεδόν 190.000 νοικοκυριά πρόκειται να λάβουν το πρώτο voucher του «Market Pass», το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικότητας, πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εργάζεται εντατικά για την έγκαιρη πίστωση των ποσών στους δικαιούχους, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας.

Αντικατάσταση του ΤΕΒΑ και ευελιξία

Όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, το νέο σύστημα έρχεται να αντικαταστήσει τις προηγούμενες διανομές τροφίμων του ΤΕΒΑ. Στόχος είναι να προσφερθεί στους πολίτες η ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που έχουν ανάγκη.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι αντικαθίσταται ένα σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, το οποίο υποχρέωνε ευάλωτους συμπολίτες να περιμένουν σε ουρές, με έναν τρόπο στήριξης που παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Σημεία εξαργύρωσης και διαδικασία

Η βασική καινοτομία του προγράμματος Market Pass είναι η ευελιξία στα σημεία εξαργύρωσης. Τα κουπόνια θα γίνονται δεκτά στα σούπερ μάρκετ, ενώ για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος και για τις λαϊκές αγορές, μετά από σχετικές συνεννοήσεις με την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών.

Επιπλέον, στα σημεία εξαργύρωσης περιλαμβάνονται οπωροπωλεία και μικρά καταστήματα τροφίμων. Για τις αγορές στις λαϊκές αγορές, έχει προβλεφθεί μια διαδικασία επιβεβαίωσης της συναλλαγής μέσω ενός μοναδικού κωδικού (OTP) που θα αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα νοικοκυριά που δικαιούνται αναδρομικά την ενίσχυση. Το «καλάθι» των δικαιούχων περιλαμβάνει όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), με την προϋπόθεση ότι είχαν δηλώσει στην αίτησή τους την επιθυμία να συμμετάσχουν στη δράση επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας.

Το ποσό που θα λάβουν, έως και 1.000 ευρώ, αφορά όσους διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024 έως την έκδοση της σχετικής απόφασης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσό των 1.000 ευρώ δεν είναι ενιαίο για όλους, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τα αναδρομικά που δικαιούται το κάθε νοικοκυριό.

Ένταξη ατόμων σε ακραία φτώχεια και αναμενόμενες λεπτομέρειες

Παράλληλα, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ακόμη και αν δεν είναι δικαιούχοι του ΕΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας από τον δήμο κατοικίας τους.

Για όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών, η ακριβής ημερομηνία πίστωσης και η συχνότητα επαναφόρτισης των κουπονιών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να περιμένουν τον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η αξία των κουπονιών δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr