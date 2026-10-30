Νέο τέλος 5 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ε.Ε. από 1η Νοεμβρίου 2026

Σε εφαρμογή τίθεται ένα επιπλέον τέλος που αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή επιβάρυνση, η οποία θα φτάνει τα 5 ευρώ ανά αγαθό, θα ισχύει από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, εξειδικεύοντας τους κανόνες εφαρμογής του νέου μέτρου.

Το νέο ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης

Από την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου του 2026, θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι γνωστό και με τη σύντμηση UHF (Union Handling Fee). Το τέλος αυτό έχει οριστεί σε συγκεκριμένο ποσό, φτάνοντας τα 2 ευρώ, και θα επιβάλλεται ανά είδος αγαθού. Η επιβολή του αφορά αποκλειστικά τις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές εντός της Ε.Ε., όταν τα προϊόντα προέρχονται από χώρες που βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών και τελωνειακών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισαγωγή του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης αποτελεί ένα νέο δεδομένο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Το ποσό των 2 ευρώ ανά είδος αγαθού θα προστίθεται στο συνολικό κόστος των αγορών, επηρεάζοντας έτσι την τελική τιμή που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα που παραγγέλνουν από τρίτες χώρες. Η εφαρμογή του τέλους αυτού έχει ως στόχο να καλύψει συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των τελωνειακών αρχών.

Η συνολική επιβάρυνση ανά προϊόν

Το νέο τέλος των 2 ευρώ, το οποίο ονομάζεται Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης, δεν αποτελεί τη μοναδική επιβάρυνση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη υφιστάμενο ενιαίο τέλος, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Το ενιαίο αυτό τέλος ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ.

Με την προσθήκη του νέου τέλους των 2 ευρώ στο ήδη υπάρχον τέλος των 3 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση που θα επιβάλλεται ανά προϊόν διαμορφώνεται πλέον στα 5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ξεχωριστό είδος αγαθού που αγοράζεται ηλεκτρονικά από χώρες εκτός Ε.Ε., οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με ένα συνολικό ποσό 5 ευρώ, πέραν της αξίας του προϊόντος και των τυχόν μεταφορικών εξόδων. Η αύξηση αυτή στην τελική τιμή αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές των καταναλωτών στις διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές.

Ο σκοπός του νέου τέλους

Η επιβολή του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους που συνεπάγονται οι τελωνειακές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν την ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των εισαγόμενων δεμάτων που προέρχονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, όπως η παραλαβή, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των δεμάτων.

Πέρα από τη διαχείριση, το τέλος αυτό καλύπτει και το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εισαγωγής των αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η διασφάλιση ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ε.Ε. είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό. Συνεπώς, το UHF θεσπίστηκε για να συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των τελωνειακών μηχανισμών και στην ομαλή ενσωμάτωση των εισαγόμενων προϊόντων στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκτυο.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ και οι κανόνες εφαρμογής

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργος Πιτσιλής, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εξειδίκευση των κανόνων εφαρμογής του νέου τέλους. Συγκεκριμένα, με την έκδοση της Εγκυκλίου με αριθμό Ε.2067/2026, ο κ. Πιτσιλής έχει καθορίσει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιβολή και την είσπραξη του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης. Η εγκύκλιος αυτή αποτελεί τον επίσημο οδηγό για την εφαρμογή του μέτρου.

Πέραν των κανόνων επιβολής και είσπραξης, η Εγκύκλιος Ε.2067/2026 προσδιορίζει επίσης τους υπόχρεους καταβολής του τέλους. Αυτό σημαίνει ότι καθορίζονται σαφώς ποιοι φορείς ή πρόσωπα φέρουν την ευθύνη για την πληρωμή της επιβάρυνσης. Επιπλέον, η εγκύκλου περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες που είναι απαραίτητο να ακολουθούν τόσο οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται στις εισαγωγές όσο και οι τελωνειακές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή, διαφανής και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου μέτρου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis