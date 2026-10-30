Νομοσχέδιο για servicers: Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών απαντά στην κριτική για την προστασία των οφειλετών

Νέα νομοθετική παρέμβαση σχετικά με τους servicers έχει προκαλέσει συζητήσεις, με κριτική να διατυπώνεται περί κατάργησης της δικαστικής προστασίας των οφειλετών. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) χαρακτηρίζει αυτή την κριτική αβάσιμη, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί μια παραπλανητική εικόνα για το πραγματικό περιεχόμενο της ρύθμισης. Το ΥΠΟΙΚ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει σημαντικές εγγυήσεις και πρόσθετες δυνατότητες προστασίας, ειδικά για την κύρια κατοικία, ενώ αφορά συμφωνίες στις οποίες συναινούν τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το πλαίσιο της νέας ρύθμισης

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η κριτική που ασκείται στο νέο πλαίσιο για τους servicers αποσιωπά βασικές πτυχές της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις για τους οφειλέτες, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη από τους επικριτές. Παράλληλα, αναφέρονται πρόσθετες δυνατότητες προστασίας που παρέχονται, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της κύριας κατοικίας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη.

Ένα κεντρικό σημείο που υπογραμμίζει το ΥΠΟΙΚ είναι ότι η ρύθμιση αφορά συμφωνίες στις οποίες τα ίδια τα μέρη, δηλαδή ο πιστωτής και ο οφειλέτης, έχουν συναινέσει. Αυτή η συναίνεση αποτελεί την αφετηρία της όλης διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι δεν επιβάλλονται μονομερώς όροι. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η πραγματικότητα της ρύθμισης είναι συγκεκριμένη και αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης του οφειλέτη.

Ενισχυμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις

Η νέα νομοθετική παρέμβαση έχει ως στόχο να προσδώσει περισσότερα δικαιώματα στον οφειλέτη, ενισχύοντας τη θέση του έναντι των servicers. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης αποκτά πλέον περισσότερες ευκαιρίες για να ενημερωθεί πλήρως για την οφειλή του και τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες δυνατότητες για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για την αποπληρωμή των χρεών του.

Παράλληλα, προβλέπονται ισχυρότερες δυνατότητες προστασίας για τους οφειλέτες, οι οποίες ενισχύουν τη θεσμική τους θωράκιση. Από την άλλη πλευρά, οι servicers αναλαμβάνουν αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι καλούνται να λειτουργούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και να είναι υπόλογοι για τις ενέργειές τους, προς όφελος της ομαλής και δίκαιης διαχείρισης των οφειλών.

Διευκρινίσεις για τους εκτελεστούς τίτλους

Μία από τις βασικές παρεξηγήσεις, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, αφορά τη μετατροπή της αρχικής δανειακής σύμβασης σε εκτελεστό τίτλο. Το υπουργείο διευκρινίζει ρητά ότι η νέα διάταξη αφορά αποκλειστικά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλής, η οποία αποτελεί μια συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του πιστωτή και του οφειλέτη. Συνεπώς, δεν μετατρέπεται αυτομάτως η αρχική δανειακή σύμβαση σε εκτελεστό τίτλο, όπως λανθασμένα υποστηρίζεται από την κριτική.

Τονίζεται επίσης ότι η ρύθμιση δεν παρέχει στους servicers γενική εξουσία αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη συμφωνία ρύθμισης με τον οφειλέτη. Η συναίνεση του οφειλέτη παραμένει η απαραίτητη αφετηρία για οποιαδήποτε διαδικασία. Η νέα πρόβλεψη έχει ως στόχο την αποφυγή μιας πρόσθετης, χρονοβόνης διαδικασίας απόκτησης εκτελεστού τίτλου, σε περιπτώσεις όπου τα μέρη έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τη ρύθμιση της οφειλής τους.

Η διασφάλιση της δικαστικής προστασίας

Ο ισχυρισμός ότι καταργείται η δικαστική προστασία των οφειλετών θεωρείται ανακριβής από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει ότι η κριτική αυτή συγχέει δύο διακριτά ζητήματα: αφενός την απόκτηση ενός εκτελεστού τίτλου και αφετέρου τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της εκτέλεσης. Η δικαστική προστασία δεν εξαντλείται στην προηγούμενη έκδοση διαταγής πληρωμής, αλλά διασφαλίζεται μέσω άλλων μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει στο άρθρο 933 τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις και ενστάσεις. Αυτές οι αντιρρήσεις μπορούν να αφορούν τόσο την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου όσο και τη διαδικασία της εκτέλεσης, καθώς και την ίδια την απαίτηση που προβάλλεται εναντίον του. Επομένως, ο οφειλέτης διατηρεί πλήρως το δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

Τέλος, το υπουργείο διευκρινίζει ότι ο πιστωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς την απαίτησή του. Επιπλέον, οφείλει να αποδεικνύει την τήρηση όλων των συμφωνημένων όρων της ρύθμισης. Αυτό διασφαλίζει ότι η διαδικασία παραμένει δίκαιη και βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, ενισχύοντας την προστασία του οφειλέτη.

Με πληροφορίες από: Newsit