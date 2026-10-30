Στο 7,6% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο του 2026

Η ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 7,6% τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το ποσοστό αυτό καταγράφηκε έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο του 2025, υποδηλώνοντας μια ετήσια αποκλιμάκωση, ενώ παράλληλα σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση με το 7,4% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε λεπτομερή στοιχεία για την αγορά εργασίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των μεταβολών σε βασικούς δείκτες, όπως ο αριθμός των ανέργων, των απασχολούμενων και των ατόμων που βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού, καθώς και τις διαφοροποιήσεις ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

Οι άνεργοι και οι μεταβολές τους

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθε σε 359.609 άτομα. Αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί μια σημαντική μείωση σε ετήσια βάση, καθώς είναι κατά 57.627 άτομα λιγότεροι σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση 13,8%.

Παρόλα αυτά, σε μηνιαία σύγκριση, παρατηρήθηκε μια μικρή άνοδος. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 7.509 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο του ίδιου έτους, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση της τάξης του 2,1% στον αριθμό τους.

Διαφορές στα ποσοστά ανεργίας ανά φύλο

Η ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει ότι η διαφορά στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει αισθητή. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,5% τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 11,4% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, στους άνδρες, η ανεργία υποχώρησε στο 5,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, σημειώνοντας πτώση από το 6,7% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ηλικιακές ομάδες και ανεργία

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ παρείχε επίσης λεπτομερή στοιχεία για την ανεργία ανά ηλικιακή ομάδα. Στην ομάδα των νέων, ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 17,3% τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αυτό το ποσοστό αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η ανεργία στην ίδια ηλικιακή ομάδα βρισκόταν στο 20%. Για τις ηλικίες 25 έως 74 ετών, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7% τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 8,1% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι απασχολούμενοι στην ελληνική αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων τον Σεπτέμβριο του 2026 έφτασε τα 4.391.208 άτομα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 49.573 άτομα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή μια ετήσια άνοδο της τάξης του 1,1%.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκε μια οριακή μείωση. Οι απασχολούμενοι ήταν λιγότεροι κατά 8.945 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο του ίδιου έτους, μείωση που αντιστοιχεί σε 0,2%.

Άτομα εκτός εργατικού δυναμικού

Τέλος, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε στοιχεία και για τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν ενεργά εργασία. Ο αριθμός αυτών των ατόμων ανήλθε σε 2.949.072 τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει μείωση κατά 36.315 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,2%. Επιπλέον, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 2.752, δηλαδή 0,1%.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Newsit