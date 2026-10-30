Ελάχιστα εισοδήματα φέρεται να δήλωσε στην εφορία το 2020 ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Μίστερ Χωριάτικο» και ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας φούρνων, σύμφωνα με πληροφορίες. Η υπόθεση απάτης που τον αφορά υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ και σχετίζεται με φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι ο εντολέας του αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και θα ρευστοποιήσει την περιουσία του για να εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το δίκτυο της απάτης και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό

Η υπόθεση του «Χωριάτικο» φέρεται να βασίστηκε σε ένα εκτεταμένο και καλά δομημένο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το «κόλπο», αν και χαρακτηρίζεται ως παλιό και γνώριμο στους επιτήδειους, απαιτούσε ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο ανθρώπων για να στηθεί σε τέτοια έκταση. Συγκεκριμένα, η οργάνωση διέθετε οκτώ εταιρείες στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, υπήρχαν 75 τραπεζικοί λογαριασμοί διάσπαρτοι σε όλη την Ευρώπη.

Με αυτούς τους λογαριασμούς ήταν συνδεδεμένα τα POS των 433 καταστημάτων της οργάνωσης στην Ελλάδα. Κάθε φορά που ένας πελάτης πραγματοποιούσε πληρωμή με κάρτα, τα έσοδα δεν παρέμεναν στη χώρα, αλλά κατέληγαν απευθείας σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν στις εταιρείες του κυκλώματος στην Ευρώπη, όπου εμφανίζονταν ως κέρδη.

Η επιστροφή των χρημάτων στην Ελλάδα γινόταν μέσω αγορών ακινήτων, ακριβών οχημάτων, αντικειμένων αξίας και επενδυτικών προϊόντων, όπως μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Αυτή η διαδρομή, όπως σημειώνεται, έσβηνε σε μεγάλο βαθμό τα ίχνη των χρημάτων και την προέλευσή τους. Οι αρχές φέρεται να ερευνούν και το ενδεχόμενο ύπαρξης «πλατών» για τη στήριξη αυτού του εκτεταμένου δικτύου.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εισοδήματα που είχε δηλώσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος στην εφορία. Το 2020, δήλωσε μόλις 998,37 ευρώ για ολόκληρο το έτος. Το επόμενο έτος, το 2021, το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 8.528 ευρώ. Το 2022, δήλωσε επίδομα ανεργίας ύψους 5.295 ευρώ, ενώ για την τριετία είχε δηλώσει και 30.000 ευρώ έσοδα από ακίνητα.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα παρουσίασαν αύξηση τα επόμενα χρόνια. Το 2023, ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε 96.000 ευρώ από μισθοδοσία ως μάγειρας. Το 2024, τα έσοδά του ανήλθαν σε 78.579 ευρώ από καταστήματα στη Μύκονο. Το 2025, τα εισοδήματά του αυξήθηκαν περαιτέρω, με 10.925 ευρώ από εισοδήματα και 200.055 ευρώ από εταιρεία στο Κολωνάκι, ως μερίσματα ή κέρδη.

Η εκτίμηση για την αύξηση των εισοδημάτων

Η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων του Άγγελου Γιαννακόπουλου τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται τυχαία, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Καθώς ο τζίρος ανέβαινε και κάποιες αγορές δεν φαίνονταν, υπήρχε ανάγκη να καλυφθεί το «πόθεν έσχες». Αυτό γινόταν, ώστε, σε περίπτωση που τον ερευνούσε κάποιος, να φαίνεται ότι είχε αντίστοιχα έσοδα.

Η δήλωση του συνηγόρου του

Ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προέβη σε δήλωση σχετικά με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, «ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής».

Επιπλέον, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι «μόλις υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

Με πληροφορίες από: Topontiki