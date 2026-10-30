Η Ελλάδα πληρώνει ακριβότερα τη βενζίνη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Οι Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα τη βενζίνη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρόλο που τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται μια υποχώρηση στις τιμές. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να διατηρούνται πάνω από τα 2,13 ευρώ το λίτρο, η κρατική παρέμβαση στον τομέα των καυσίμων αναμένεται να συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Στόχος είναι ο περιορισμός της επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι τρέχουσες τιμές και η σύγκριση με την Ευρώπη

Σύμφωνα με το τελευταίο επίσημο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται στα 2,138 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,132 ευρώ το λίτρο. Αυτές οι τιμές καταδεικνύουν ότι τα καύσιμα στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 2,13 ευρώ.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις αρχές Οκτωβρίου, όταν οι τιμές είχαν φτάσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, η μείωση αυτή δεν είναι αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα για τους καταναλωτές. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το κόστος των καυσίμων.

Προ των πυλών η παράταση των επιδοτήσεων

Οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα επικρατέστερο σενάριο που προβλέπει την παράταση των επιδοτήσεων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα επικεντρωθούν στην αμόλυβδη βενζίνη, το diesel κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για την παράταση, το ίδιο πλαίσιο στήριξης που ίσχυε θα διατηρηθεί σε ισχύ και για το πρώτο μισό του επόμενου μήνα. Το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει διαφορετικά επίπεδα ενίσχυσης, ανάλογα με το είδος του καυσίμου, με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο των ενισχύσεων

Ειδικότερα, εξετάζεται η διατήρηση της ενίσχυσης των 10 λεπτών ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Για το πετρέλαιο κίνησης, η ενίσχυση που εξετάζεται είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική επιδότηση αναμένεται να παραμείνει στα 40 λεπτά, στην οποία συνυπολογίζεται και η συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενισχύσεις υπήρχαν και στις αρχές του μήνα. Μια βασική διαφοροποίηση που επήλθε αφορούσε την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου. Οι τελικές τιμές των καυσίμων επηρεάζονται επίσης και από το κόστος προμήθειας.

Το δημοσιονομικό κόστος και η πορεία των τιμών

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν είχαν ένα δημοσιονομικό κόστος για το Δημόσιο, το οποίο ανήλθε στα 46 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η ενδεχόμενη συνέχισή τους για το πρώτο μισό του Νοεμβρίου θα διατηρήσει την ίδια δαπάνη, εφόσον το πλαίσιο παραμείνει το ίδιο.

Παρότι έχει καταγραφεί μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές σε σχέση με τις αρχές Οκτωβρίου, αυτή η μείωση δεν είναι αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα και την επιβάρυνση που υφίστανται οι καταναλωτές. Οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό βάρος για τους Έλληνες οδηγούς και τις επιχειρήσεις.

Η διαφορά στο γέμισμα του ρεζερβουάρ

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά στις τιμές, μπορεί να υπολογιστεί το κόστος ενός γεμίσματος 50 λίτρων. Για την αμόλυβδη βενζίνη, η δαπάνη περιορίστηκε από τα 110,30 ευρώ στα 106,90 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση 3,40 ευρώ. Αυτή η εξοικονόμηση, αν και υπαρκτή, δεν είναι σημαντική για τον μέσο καταναλωτή.

Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο κίνησης, το κόστος για ένα γέμισμα 50 λίτρων έπεσε από τα 110,15 ευρώ στα 106,60 ευρώ, με το όφελος για τους οδηγούς να φτάνει τα 3,55 ευρώ. Οι τιμές των καυσίμων, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζονται και από το κόστος προμήθειας, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών στην αντλία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis