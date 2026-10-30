Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος για απάτη εκατομμυρίων

Επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτης των φούρνων «Χωριάτικο», μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, οδηγήθηκαν στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι. Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και συναλλαγών, με τις αρχές να εξετάζουν ζητήματα φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων και πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι πρώτες απολογίες και οι προσωρινές κρατήσεις

Συνολικά επτά άτομα, που απολογήθηκαν χθες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο». Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας, φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Από τους συνολικά τριάντα κατηγορούμενους που έδωσαν εξηγήσεις, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή όρων. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γιος του «Mr Χωριάτικο», στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Η υπεράσπιση του γιου του ιδιοκτήτη

Ο κατηγορούμενος γιος του επιχειρηματία αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη. Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε αναμείχθηκε ουσιαστικά στη διοίκηση ή τη διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχε οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στη διαχείριση ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου ανέφερε πως την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας του. Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ασκούσε πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους. Η επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως φέρεται να υποστήριξε, περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του, χωρίς συμμετοχή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ή γνώση εταιρικών ζητημάτων.

Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης «Χωριάτικο»

Η υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και πολυπλοκότητα σε σχέση με άλλες υποθέσεις απάτης. Οι αρχές διερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και συναλλαγών, εστιάζοντας σε εικονικά τιμολόγια, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το κρίσιμο ερώτημα στην περίπτωση αυτή δεν περιορίζεται στο αν δηλώθηκαν σωστά οι πωλήσεις ενός καταστήματος. Αφορά το πώς λειτουργούν τα εταιρικά σχήματα, ποιος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής, καθώς και τον τρόπο μεταφοράς δραστηριοτήτων από μια εταιρεία σε άλλη. Επίσης, τίθεται το ζήτημα της δυνατότητας των ελεγκτικών αρχών να παρακολουθήσουν τη συνολική διαδρομή των συναλλαγών.

Το σκάνδαλο της Pizza Fan και οι καθυστερημένοι έλεγχοι

Παράλληλα με την υπόθεση «Χωριάτικο», η έρευνα για την Pizza Fan έφερε στο προσκήνιο έναν φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης πωλήσεων. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργούσε μέσω ειδικού λογισμικού, με αποτέλεσμα οι «δωρεάν» πίτσες να καταγράφονται με τρόπο που περιόριζε τις δηλωμένες πωλήσεις. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από καταγγελία εργαζομένου και οδήγησε σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις.

Η ουσία της υπόθεσης Pizza Fan δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό ποσό της απάτης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να επηρεάζει την καταγραφή συναλλαγών σε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως από την εφορία. Οι νέες αυτές υποθέσεις επαναφέρουν το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στην ελληνική αγορά, θυμίζοντας παλαιότερα σκάνδαλα όπως αυτά της Creta Farms, της Folli Follie και των Μαρινόπουλων.

Ερωτήματα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Οι δύο νέες υποθέσεις, «Χωριάτικο» και Pizza Fan, θέτουν ένα κοινό ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, αφορά την ικανότητά τους να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις, να παρακολουθούν σύνθετες συναλλαγές και να αποτρέπουν τη συσσώρευση προβλημάτων προτού αυτά «σκάσουν».

Όταν τα προβλήματα αυτά αναδύονται καθυστερημένα, τον «λογαριασμό» πληρώνουν συνήθως οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές και ενδεχομένως οι επενδυτές. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, σήμερα αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου άλλοι 29 κατηγορούμενοι για την υπόθεση «Χωριάτικο», μεταξύ των οποίων και ο αρχιλογιστής της Ρόδου, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απολογιών, που γίνονται σε τρεις ανακριτές, θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki