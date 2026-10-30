Η ΔΥΠΑ διοργανώνει το 13ο JobReady με δωρεάν εργαστήρια στην Αθήνα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 13ου «JobReady by DYPA», μιας εκδήλωσης που προσφέρει δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας για την αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να λάβουν καθοδήγηση για την επαγγελματική τους πορεία.

Στόχος και περιεχόμενο των εργαστηρίων

Το 13ο «JobReady by DYPA» απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία, καθώς και σε εκείνους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, η εκδήλωση στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν πρακτική βοήθεια και καθοδήγηση σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών.

Μέσα από τις διάφορες ενότητες των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν πιο αποτελεσματικά για τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ένας βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των οριζόντιων δεξιοτήτων, γνωστών και ως soft skills, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Συμμετοχές και εμπειρίες από τον χώρο εργασίας

Στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ θα λάβουν μέρος στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) από διάφορες επιχειρήσεις, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και προοπτικές από την πλευρά των εργοδοτών. Επιπλέον, επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα είναι παρόντες για να παρέχουν καθοδήγηση και συμβουλές στους συμμετέχοντες, βοηθώντας τους να χαράξουν την επαγγελματική τους πορεία.

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει τη συμμετοχή επιχειρηματιών, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες. Θα αναφερθούν στην αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών που προσφέρει η ΔΥΠΑ, εξηγώντας πώς αυτά τους βοήθησαν στην ανάπτυξη των δικών τους επιχειρήσεων. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών αναμένεται να προσφέρει έμπνευση και πρακτικά παραδείγματα στους νέους επιχειρηματίες.

Εξατομικευμένη υποστήριξη σε βιογραφικά και επιχειρηματικές ιδέες

Στο πλαίσιο του JobReady, θα λειτουργήσουν ειδικά διαμορφωμένα σημεία, τα «CV Corner» και «Business Corner». Σε αυτά τα σημεία, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να προσφέρουν εξατομικευμένη καθοδήγηση. Η υποστήριξη αυτή θα αφορά τη σύνταξη και την αποτελεσματική παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος, ένα κρίσιμο βήμα για την αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι θα παρέχουν καθοδήγηση και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, βοηθώντας τους επίδοξους επιχειρηματίες να δομήσουν και να εξελίξουν τα σχέδιά τους. Αυτή η προσωπική συμβουλευτική υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους συμμετέχοντες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν στοχευμένη βοήθεια προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες και στόχους.

Πληροφορίες συμμετοχής και επικοινωνίας

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του 13ου «JobReady by DYPA» είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί για την εκδήλωση. Η διεύθυνση για την εγγραφή είναι η εξής: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-athina-2026.

Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής που προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21.

Με πληροφορίες από: Newsit