Η FIFA αναμένει έσοδα δισεκατομμυρίων από τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία FIFA φέρεται να έχει αποκομίσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ από την πώληση εισιτηρίων και τα πακέτα φιλοξενίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με τα έσοδα που είχαν εισπραχθεί από τις ίδιες πηγές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, γεγονός που ξεπερνά τις προσδοκίες της ομοσπονδίας. Τα συγκεκριμένα έσοδα αποτελούν μέρος των συνολικών εισπράξεων που εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τη διοργάνωση του 2026.

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα του 2026

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έσοδα που ξεπερνούν τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές των εισιτηρίων και τα πακέτα φιλοξενίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα 697 εκατομμύρια λίρες που είχε εισπράξει η FIFA από τις αντίστοιχες πηγές κατά το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Παρά το γεγονός ότι το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη FIFA, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Τα έσοδα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συνολικών εισπράξεων που αναμένεται να αγγίξουν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ από τη διοργάνωση του 2026.

Το διευρυμένο φορμάτ του Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα έχει διευρυμένο φορμάτ, περιλαμβάνοντας συνολικά 104 αγώνες. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 40 αγώνες σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση του 2022, καθώς η FIFA προχώρησε σε αύξηση των συμμετεχουσών εθνικών ομάδων. Επιπλέον, προστέθηκε ένας ακόμη γύρος νοκ άουτ, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του συνολικού αριθμού των αναμετρήσεων.

Η διεύρυνση του τουρνουά, με περισσότερες ομάδες και αγώνες, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας, δικαιολογώντας εν μέρει τις υψηλές εκτιμήσεις για τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης.

Κριτική και τιμολογιακή πολιτική

Τα αναφερόμενα έσοδα έρχονται εν μέσω έντονης κριτικής σχετικά με τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την τιμολογιακή πολιτική της ομοσπονδίας, παρά τις αντιδράσεις από διάφορους φορείς.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου της Αγγλίας χαρακτήρισε τις τιμές «σκανδαλώδεις». Η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης από τη FIFA είχε ως αποτέλεσμα το κόστος των εισιτηρίων να αυξομειώνεται ανάλογα με τη ζήτηση, αντί να παραμένει σταθερό για όλους τους φιλάθλους, προκαλώντας περαιτέρω δυσαρέσκεια.

Μεταπωλήσεις και δηλώσεις Ινφαντίνο

Πέρα από την αρχική πώληση, η FIFA φέρεται να παρακρατούσε το 30% από τις μεταπωλήσεις εισιτηρίων. Παράλληλα, ορισμένα εισιτήρια εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης σε τιμές πολλαπλάσιες της αρχικής τους αξίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους φιλάθλους.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει υποστηρίξει ότι τα έσοδα της FIFA επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος έχει επισημάνει πως η ομοσπονδία έχει την ευθύνη να στηρίζει το άθλημα και στις 211 ενώσεις-μέλη της. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο διαρκεί έναν μήνα κάθε τέσσερα χρόνια, επομένως τα έσοδά μας προέρχονται από αυτόν τον έναν μήνα. Στους 47 μήνες που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη διοργάνωση, δαπανούμε αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Ινφαντίνο ανέφερε: «Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι, φυσικά, η FIFA αποφέρει δισεκατομμύρια από ένα Μουντιάλ, αλλά δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε όλα τα έσοδα που εξασφαλίζουμε στην οργάνωση και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε 211 χώρες σε όλο τον κόσμο. Περίπου τα τρία τέταρτα από αυτές πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να έχουν οργανωμένο ποδόσφαιρο χωρίς τις επι». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της ομοσπονδίας για τη στήριξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μέσω των εσόδων που προκύπτουν από τις μεγάλες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko