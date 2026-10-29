Η παραίτηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ και το ζήτημα της διαδοχής

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Η κίνηση αυτή, η οποία έρχεται έναν χρόνο πριν το επίσημο τέλος της θητείας της, προκάλεσε πολλά ερωτήματα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η 70χρονη Γαλλίδα δικηγόρος δεν είχε δείξει μέχρι πρότινος διάθεση αποχώρησης από τα καθήκοντά της.

Ο χρόνος της παραίτησης και τα ερωτήματα

Η αιφνίδια απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει νωρίτερα από την προεδρία της ΕΚΤ έχει δημιουργήσει προβληματισμό. Παρατηρητές είχαν επισημάνει εδώ και καιρό ότι η Λαγκάρντ φαινόταν να κινείται περισσότερο με πολιτικά κριτήρια και λιγότερο με τη στενή εντολή της ΕΚΤ, τόσο στις αποφάσεις όσο και στις δηλώσεις της. Αυτή η στάση είχε ήδη τραβήξει την προσοχή.

Παρόλο που η ίδια έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, η παραίτησή της θα της επέτρεπε να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας στις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου του 2027. Η Λαγκάρντ προέρχεται από την γκωλική Δεξιά, τους Républicains, ωστόσο μια πιθανή υποψηφιότητά της θα μπορούσε να αγκαλιαστεί και από το «μακρονικό» κέντρο, το οποίο αναζητά κατευθύνσεις. Επιπλέον, το όνομά της έχει ακουστεί τον τελευταίο καιρό και για τη θέση του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το «δώρο» στον Εμανουέλ Μακρόν

Η παραίτηση της Κριστίν Λαγκάρντ θεωρείται επίσης ένα έμμεσο «δώρο» στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και στους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωζώνης. Η αποχώρησή της πριν από τις γαλλικές κάλπες, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν πολιτικό βραχυκύκλωμα τόσο στο Παρίσι όσο και συνολικά στην Ευρώπη, προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Μακρόν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής του νέου ευρω-τραπεζίτη. Αυτό επιτρέπει να υπάρξει κάποιος χρόνος για διαπραγματεύσεις και παρασκήνιο. Υπενθυμίζεται ότι για την εκλογή νέου προέδρου της ΕΚΤ απαιτείται η ψήφος 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του κοινού νομίσματος, οι οποίες θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού.

Η «ηλεκτρική καρέκλα» της Φρανκφούρτης

Η Κριστίν Λαγκάρντ παραδίδει τα επιτόκια στο 2,5%, αφήνοντας ουσιαστικά στον διάδοχό της το δύσκολο έργο να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά». Ο νέος πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί την πολιτική για το κόστος του χρήματος, αλλά και, ίσως το βασικότερο, την κρίση χρέους και ελλείμματος που σοβεί στη Γαλλία.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο επόμενος «άρχοντας της Φρανκφούρτης», όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΚΤ, θα πρέπει να βρει εκ νέου ισορροπία ανάμεσα στις πολιτικές ελέγχου του πληθωρισμού και τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της οικονομίας της ευρωζώνης, λόγω του ακριβού χρήματος.

Οι πιθανοί διάδοχοι και η δυστοκία

Η πολυπλοκότητα της κατάστασης καθιστά δύσκολη την επιλογή του νέου ευρω-τραπεζίτη. Παρόλα αυτά, έχουν ήδη εκδηλωθεί υποψηφιότητες και στηρίξεις. Η Ολλανδία στηρίζει τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ως διάδοχο της Λαγκάρντ. Από την πλευρά της, η Ισπανία προωθεί τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Μέχρι στιγμής, οι πρόεδροι της ΕΚΤ έχουν προέλθει από διαφορετικές χώρες. Ο πρώτος ήταν ο Ολλανδός Βιμ Ντούιζενμπεργκ, ακολούθησε ο Ιταλός Μάριο Ντράγκι, ενώ δύο Γάλλοι, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ και η Κριστίν Λαγκάρντ, έχουν επίσης διατελέσει πρόεδροι του θεσμού. Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να είναι απαιτητική, δεδομένων των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο επόμενος επικεφαλής.

Με πληροφορίες από: Topontiki