Μειωμένες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και στροφή σε εναλλακτικές λύσεις

Μειωμένες κατά έως και 20% είναι οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που παραγγέλλονται φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, μόλις 14 ημέρες μετά την έναρξη της διάθεσής του. Οι καταναλωτές εμφανίζονται προβληματισμένοι μπροστά στο αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τη χρήση των καλοριφέρ και να αναζητούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης για τα νοικοκυριά τους. Η ζήτηση στην Αττική προέρχεται κυρίως από μονοκατοικίες και μικρότερα κτίρια, ενώ οι παραγγελίες για καυσόξυλα παρουσιάζουν αύξηση.

Η εικόνα των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες από 500 λίτρα και πάνω, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Για μικρότερες ποσότητες, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσό, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη συμφωνία που θα κάνουν με τον πρατηριούχο.

Οι βενζινοπώλες παρακολουθούν τη συγκρατημένη στάση των καταναλωτών, οι οποίοι, αν και συνεχίζουν να πραγματοποιούν παραγγελίες, επιλέγουν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η τάση καταγράφεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, υποδεικνύοντας την προσεκτική διαχείριση των εξόδων από τα νοικοκυριά.

Οι παραγγελίες με βάση τις οικονομικές δυνατότητες

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, περιγράφει την κατάσταση, τονίζοντας ότι οι παραγγελίες διαμορφώνονται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Όπως αναφέρει, αρκετοί καταναλωτές ζητούν συγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου, ενώ άλλοι διαθέτουν ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό και ζητούν την αντίστοιχη ποσότητα.

«Οι πελάτες μου λένε πως “έχω 500 ευρώ, δώσε μου όσο πετρέλαιο αντιστοιχεί σε αυτά τα χρήματα”», δηλώνει η κυρία Ζάγκα. Οι παραγγελίες που δέχονται οι βενζινοπώλες κυμαίνονται συνήθως από 500 έως 800 και 1.000 λίτρα, αντανακλώντας την προσπάθεια των πολιτών να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα.

Η ζήτηση ανά τύπο κατοικίας και περιοχή

Οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησαν αρχικά από τα βόρεια προάστια της Αττικής, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μονοκατοικίες, διώροφα και τριώροφα σπίτια. Η κυρία Ζάγκα εξηγεί ότι πρόκειται για οικογένειες που μπορούν να συνεννοηθούν πιο εύκολα μεταξύ τους και να βρουν μια λύση, καθώς τα χρήματα βγαίνουν ουσιαστικά από μία τσέπη.

Αντίθετα, στις πολυκατοικίες η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις παραγγελίες να είναι ακόμη περιορισμένες. Αυτό υποδηλώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι πολυκατοικιών στην κοινή διαχείριση των εξόδων θέρμανσης. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο αριθμός των παραγγελιών παραμένει στα περσινά επίπεδα, ωστόσο οι ποσότητες που προμηθεύονται οι καταναλωτές εμφανίζονται μειωμένες.

Στροφή σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης

Λόγω του αυξημένου κόστους του πετρελαίου θέρμανσης, αρκετά νοικοκυριά εξετάζουν τη χρήση τζακιών, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των παραγγελιών στα καυσόξυλα, καθώς οι πολίτες αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις για να ζεστάνουν τα σπίτια τους.

Η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών θέρμανσης αποτελεί πλέον κοινή πρακτική για πολλά νοικοκυριά, τα οποία προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα των τιμών των καυσίμων. Η συγκρατημένη στάση των καταναλωτών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης και η στροφή σε άλλες επιλογές αναδεικνύουν την πίεση που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Με πληροφορίες από: Newsit