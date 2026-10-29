Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων: Αναπροσαρμογή ορίων για το 2027

Μια αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κατά 2,8% αναμένεται να εφαρμοστεί το 2027. Η συγκεκριμένη προσαρμογή βασίζεται στις τρέχουσες επίσημες εκτιμήσεις για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τον πληθωρισμό του 2026. Ο κύριος στόχος αυτής της κίνησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι προβλεπόμενες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις δεν θα οδηγήσουν αυτόματα τους δικαιούχους σε υψηλότερα κλιμάκια κρατήσεων, προστατεύοντας έτσι το καθαρό εισόδημά τους.

Νέα όρια και ο στόχος της αναπροσαρμογής

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, το κατώτατο όριο για την επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) πρόκειται να αυξηθεί. Συγκεκριμένα, από τα 1.468,01 ευρώ που ισχύουν σήμερα, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.509,11 ευρώ. Παράλληλα με αυτή την αλλαγή στο κατώτατο όριο, αναμένεται να μετακινηθούν προς τα πάνω και τα υπόλοιπα επτά όρια που καθορίζουν τα κλιμάκια της εισφοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογικότητα.

Η αναπροσαρμογή αυτή των κλιμακίων της ΕΑΣ έχει ως βασικό σκοπό την προστασία των ετήσιων αυξήσεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Αποσκοπεί στο να μην υπάρξουν απότομες μεταβάσεις μεταξύ των κλιμακίων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες κρατήσεις, ακυρώνοντας ουσιαστικά μέρος των αυξήσεων. Η ρύθμιση αυτή αφορά έναν σημαντικό αριθμό συνταξιούχων, περίπου 440.000, οι οποίοι επιβαρύνονται με την εν λόγω εισφορά.

Οι συντελεστές και ο τρόπος υπολογισμού

Παρά την επικείμενη αναπροσαρμογή των ορίων, οι συντελεστές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα παραμείνουν αμετάβλητοι. Αυτό σημαίνει ότι οι κρατήσεις θα συνεχίσουν να κυμαίνονται από 3% έως 14%, ανάλογα με το κλιμάκιο στο οποίο εντάσσεται η σύνταξη. Επιπλέον, η εισφορά θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ κάθε μικτής σύνταξης, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και με τα νέα όρια, η ΕΑΣ θα αφαιρεί σημαντικά ποσά από τις συντάξεις των δικαιούχων.

Το βασικό ζήτημα που αφορά την ΕΑΣ, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται με την παρούσα αναπροσαρμογή. Η εισφορά εξακολουθεί να υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της κύριας σύνταξης και όχι μόνο επί του τμήματος εκείνου που υπερβαίνει το όριο του κάθε κλιμακίου. Αυτή η μέθοδος υπολογισμού αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές.

Ο κίνδυνος της δυσανάλογης κράτησης

Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ μπορεί να δημιουργήσει δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, ακόμα και μια μικρή αύξηση στο ποσό της σύνταξης, εάν αυτή οδηγήσει σε αλλαγή κλιμακίου, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια δυσανάλογα μεγαλύτερη κράτηση λόγω της εισφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να δει την καθαρή του σύνταξη να μειώνεται, παρά την ονομαστική αύξηση.

Η τιμαριθμοποίηση των ορίων, όπως αυτή που προβλέπεται για το 2027, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό αυτού του κινδύνου. Προστατεύει τους συνταξιούχους που λαμβάνουν την προβλεπόμενη ετήσια αύξηση, καθώς τα όρια προσαρμόζονται στον πληθωρισμό. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση δεν επιλύει το θεμελιώδες πρόβλημα του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς, ο οποίος παραμένει ο ίδιος, δηλαδή επί του συνόλου της σύνταξης.

Εκτιμώμενα ποσά και μελλοντική επιβεβαίωση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ποσά που αναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του νέου κατώτατου ορίου των 1.509,11 ευρώ, αποτελούν εκτιμώμενα όρια για το έτος 2027. Για να καταστούν οριστικά, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με την τελική και επίσημη αναπροσαρμογή, η οποία θα λάβει υπόψη τα οριστικά στοιχεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκπονηθεί υπολογισμοί που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις μιας αύξησης της κύριας σύνταξης κατά 2,8%, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ορίων της ΕΑΣ. Οι υπολογισμοί αυτοί αποσκοπούν στο να προσφέρουν μια σαφέστερη εικόνα για το τι θα συμβεί στην πράξη με τις κρατήσεις των συνταξιούχων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Newsit