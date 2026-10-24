Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι της αλυσίδας Pizza Fan σε δεκάδες καταστήματα ανά την Ελλάδα, καθώς βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς δουλειά. Η κατάσταση αυτή προέκυψε μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ για κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω παραποιημένου λογισμικού, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των καταστημάτων και άφησε ψήστες, διανομείς και υπαλλήλους κουζίνας στον δρόμο, με τα δεδουλευμένα τους να βρίσκονται στον αέρα.

Ο αιφνιδιασμός και η αστυνομική παρουσία

Οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν την κατάρρευση της εταιρείας στην οποία εργάζονταν επί χρόνια, όχι από τη διοίκηση, αλλά από τα δελτία ειδήσεων και τις ιστοσελίδες. Ο Κώστας, διανομέας επί επτά χρόνια στο κατάστημα του Κεραμεικού, περιγράφει τον αιφνιδιασμό: «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε “φύγε”.»

Την Πέμπτη το πρωί, όταν το προσωπικό πήγε να ανοίξει τα καταστήματα για την πρωινή προετοιμασία, βρέθηκε μπροστά σε μια αναπάντεχη εικόνα. Ο Γιάννης, διανομέας επί έξι χρόνια, αρχικά στου Ζωγράφου και πλέον στον Υμηττό, αναφέρει: «Την Πέμπτη που άνοιξε το μαγαζί, τους συναδέλφους τους περίμεναν αστυνομικοί απ’ έξω. Άνοιξαν δύο άτομα που πάνε για προετοιμασία δύο ώρες νωρίτερα. Τους πήρανε μέσα, κάνανε έλεγχο, κατάσχεσαν κάποια πράγματα.»

Αντίστοιχη ήταν η εμπειρία και του Μαγκντί, διανομέα στο κατάστημα των Αμπελοκήπων, ο οποίος βρήκε έλεγχο στο μαγαζί την τελευταία μέρα που πήγε για δουλειά. «Μπήκα μέσα κανονικά με το κουτί, είπα καλημέρα και κατέγραψαν τα στοιχεία μου. Μετά ο υπεύθυνος μου είπε: “Σήμερα ρεπό, έχουμε έλεγχο στο μαγαζί, δεν θα δουλέψουμε σήμερα”. Και από την επόμενη μέρα βρεθήκαμε χωρίς δουλειά.» Η Τάνια, ψήστρια στο κατάστημα του Κεραμεικού, επιβεβαιώνει την έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας, δηλώνοντας: «Πήγαμε εκεί και μαθαίναμε από την τηλεόραση τα περισσότερα νέα.»

Η αγωνία για τα δεδουλευμένα και το μεροκάματο

Η άμεση συνέπεια του λουκέτου είναι η οικονομική αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ο Κώστας, πατέρας τριών παιδιών, τονίζει την πίεση: «Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει.» Η αγωνία για το πότε θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους είναι διάχυτη, καθώς, όπως λέει ο Κώστας, «Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε.»

Ο Γιάννης εκφράζει την ίδια ανησυχία, δηλώνοντας: «Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει το θέμα και μας οφείλονται τα δουλεμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δουλειά. Ήταν η μοναδική μου απασχόληση.» Οι εργαζόμενοι ψάχνουν ήδη για νέο μεροκάματο, καθώς η απώλεια της εργασίας τους ήταν εντελώς αιφνιδιαστική. Ο Μαγκντί αναρωτιέται: «Τι να κάνω; Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.»

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και οι συνέπειες

Η υπόθεση αφορά ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο λειτουργούσε μέσω παραποιημένου λογισμικού. Η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, το οποίο θεωρείται το βασικό πειστήριο για την υπόθεση. Το τηλεφωνικό κέντρο λάμβανε τις παραγγελίες για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα και τις προωθούσε στο πλησιέστερο κατάστημα, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία της αλυσίδας μετά την κατάσχεσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καταστήματα σφραγίστηκαν από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και όχι με απόφαση διοικητικής αρχής, όπως το ΣΔΟΕ ή η ΑΑΔΕ. Η Οικονομική Αστυνομία, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα να αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων, έχει αποστείλει όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να κρίνει ως αρμόδια αρχή. Θεωρητικά, αν κάποια καταστήματα βρουν τρόπο να δέχονται παραγγελίες ή να παραμείνουν ανοιχτά με take away, μπορούν να το κάνουν, ωστόσο όλοι οι καταστηματάρχες είναι κατηγορούμενοι ως γνώστες και χρήστες του κεντρικά εγκατεστημένου λογισμικού. Δεν αποκλείεται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων franchise να έκλεισαν με δική τους πρωτοβουλία τα καταστήματα, προκειμένου να περιορίσουν την κακή δημοσιότητα.

Οι ενέργειες των συνδικάτων και η στάση του υπουργείου Εργασίας

Εν μέσω αυτής της κρίσης, το Συνδικάτο Επισιτισμού έχει προγραμματίσει συνέλευση για να εκτιμήσει την κατάσταση και να διαμορφώσει τα αιτήματα των εργαζομένων, ώστε να ληφθεί σχετική μέριμνα από την κυβέρνηση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) ζήτησε την ένταξη των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι το δίχτυ προστασίας για τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους με υπαιτιότητα του εργοδότη είναι το επίδομα ανεργίας. Διευκρινίζουν ότι η ένταξη σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εφαρμόζεται σε ειδικές καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια), και όχι σε περιπτώσεις πτώχευσης ή λουκέτου. Το υπουργείο αναφέρει: «Αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.»

Το αβέβαιο μέλλον για 2.500 εργαζομένους

Συνολικά 2.500 εργαζόμενοι σε 110 καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται πλέον σε απόλυτη αβεβαιότητα. Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί επίσημα από κάποια αρχή, ωστόσο η κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου καθιστά αδύνατη την πρακτική λειτουργία της.

Οι εργαζόμενοι, όπως η Τάνια, τονίζουν την «απόλυτη αβεβαιότητα» που βιώνουν. Ο Γιάννης συνοψίζει την κατάσταση: «Αν ξανανοίξει η Pizza Fan, δουλεύουμε στην Pizza Fan. Αν δεν ανοίξει, ψάχνουμε για δουλειά.» Η επόμενη μέρα παραμένει άγνωστη για όλους τους ανθρώπους που έχασαν εν μία νυκτί την εργασία τους.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki