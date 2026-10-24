Η iCAUR εισέρχεται στην Ελλάδα μέσω της O&J Automotive Hellas

Η iCAUR, μία νέα μάρκα του Chery Group που εξειδικεύεται σε SUV με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, εντάσσεται πλέον στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα. Την εισαγωγή και διανομή των μοντέλων της αναλαμβάνει η O&J Automotive Hellas, μέλος του ομίλου. Ως πρώτος εκπρόσωπος της μάρκας στη χώρα μας παρουσιάζεται το σκληροτράχηλο SUV V27 REEV.

Η είσοδος της iCAUR στην ελληνική αγορά

Η O&J Automotive Hellas, ως μέλος του Ομίλου Emil Frey, αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των οχημάτων της iCAUR στην Ελλάδα. Η iCAUR, που προφέρεται "i-car", αποτελεί μία νέα μάρκα που ανήκει στον Chery Group και εστιάζει στην ανάπτυξη και παραγωγή SUV με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Η προσθήκη της iCAUR διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Emil Frey στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Για την υποστήριξη της εισόδου της iCAUR στην Ελλάδα, το δίκτυο διανομέων και επισκευαστών της O&J Automotive Hellas βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την προετοιμασία για την υποδοχή των νέων μοντέλων και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους Έλληνες καταναλωτές.

Το iCAUR V27 REEV και τα χαρακτηριστικά του

Το πρώτο μοντέλο που θα εκπροσωπήσει την iCAUR στην ελληνική αγορά είναι το V27 REEV. Το συγκεκριμένο όχημα παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης AUTO ATHINA 2026, προσελκύοντας το ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για ένα μεγάλο SUV, με το μήκος του να υπερβαίνει τα 5 μέτρα και το μεταξόνιό του να φτάνει τα 2,9 μέτρα.

Η σχεδίαση του iCAUR V27 ακολουθεί τη φιλοσοφία που η μάρκα ονομάζει «Future Classic». Αυτό αποτυπώνεται στο τετραγωνισμένο αμάξωμά του, το οποίο περιλαμβάνει εμφανείς αναφορές στα κλασικά εκτός δρόμου οχήματα. Η εμφάνιση του V27 συνδυάζει έτσι τη σύγχρονη αισθητική με στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορία των σκληροτράχηλων SUV.

Η τεχνολογία REEV και οι επιδόσεις

Το iCAUR V27 ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα κίνησης REEV, το οποίο σημαίνει Range-Extended Electric Vehicle. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει την ισχύ ηλεκτροκινητήρων με μία μπαταρία που έχει δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, καθώς και έναν βενζινοκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια όταν απαιτείται επιπλέον αυτονομία για το όχημα.

Οι τροχοί του V27 κινούνται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση. Η μπαταρία του οχήματος μπορεί να φορτίζεται από εξωτερική πηγή, επιτρέποντας την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου χωρίς την ενεργοποίηση του βενζινοκινητήρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηλεκτρική αυτονομία του V27 υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική αυτονομία του ξεπερνά τα 900 χιλιόμετρα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο κύκλος μέτρησης αυτών των τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το V27 απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Εσωτερικού στην κατηγορία Premium Car των Torino Automotive Design Awards 2026.

Παγκόσμια παρουσία και στρατηγική της iCAUR

Η ανακοίνωση για την είσοδο της iCAUR στην Ελλάδα συμπίπτει χρονικά με τη διεξαγωγή του iCAUR International User Summit 2026, το οποίο έλαβε χώρα στην πόλη Wuhu της Κίνας. Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου V25. Το V25 έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά V της μάρκας, στην οποία ήδη ανήκουν τα μοντέλα V23 και V27, ενισχύοντας έτσι την γκάμα των SUV που προσφέρει η iCAUR.

Κατά τη διάρκεια του Summit, παρουσιάστηκαν επίσης 20 εξατομικευμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων και τρεις επίσημες εκδόσεις ειδικής διαμόρφωσης. Η δυνατότητα προσαρμογής των αυτοκινήτων σε διαφορετικές δραστηριότητες και προτιμήσεις αποτελεί βασικό μέρος της προσέγγισης της μάρκας. Η iCAUR διατηρεί παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή της εμβέλεια.

Δηλώσεις του επικεφαλής του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα

Ο Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των Εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, σχολίασε την προσθήκη της iCAUR στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Συνέδεσε αυτή την εξέλιξη με τη διεύρυνση των επιλογών που προσφέρονται στους καταναλωτές στην ελληνική αγορά, καθώς και με την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του ομίλου στη χώρα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καλλίγερος τόνισε: «Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαθέτουμε πανελλαδικά, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για την iCAUR τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη και μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα». Το δελτίο Τύπου δεν περιλαμβάνει ανακοινώσεις σχετικά με τιμές, εκδόσεις εξοπλισμού ή ημερομηνίες διάθεσης των μοντέλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta