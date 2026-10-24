Αποκαλυπτικοί διάλογοι για την υπόθεση του ιδιοκτήτη της Pizza Fan

Αποκαλυπτικοί διάλογοι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Αντάρα, ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan, φέρεται να έχουν καταγραφεί από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας. Οι συνομιλίες αυτές, στις οποίες αναφέρεται ως «Mr Pizza Fan», φέρνουν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με πρακτικές που αφορούν «κεράσματα» και την έκδοση «μαύρων αποδείξεων».

Στους διαλόγους, ο Κ. Αντάρας εμφανίζεται να συζητάει με συνεργάτες του για το όριο των 40 ευρώ ανά παραγγελία, το οποίο φέρεται να αποτελούσε το «πράσινο φως» για την έκδοση «μαύρης απόδειξης». Οι καταγραφές της ΕΛΑΣ σκιαγραφούν ένα πλαίσιο οδηγιών και ανησυχιών του ιδιοκτήτη σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές των καταστημάτων του.

Οι οδηγίες για τα «κεράσματα» και το όριο των 40 ευρώ

Σε μία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν, ο Κωνσταντίνος Αντάρας δίνει σαφείς οδηγίες σε συνεργάτη του. Τον καλεί να ρωτήσει ένα πρόσωπο της εταιρείας τι ενέργειες έχουν γίνει αναφορικά με τα «κεράσματα» και να εξετάσει την οικονομική τους πορεία. Ο συνεργάτης, απαντώντας, αναφέρει ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με το εν λόγω πρόσωπο και ότι έχει δώσει την εντολή η ενημέρωση να γίνεται αποκλειστικά προφορικά.

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, από την πλευρά του, τονίζει ότι δεν επιθυμεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να είναι γνώστης των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα. Η αιτιολογία που δίνεται είναι ότι στο μέλλον ενδέχεται να αλλάξουν ξανά τα κριτήρια που διέπουν αυτές τις πρακτικές. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την επιθυμία για διακριτική διαχείριση των πληροφοριών εντός της εταιρείας.

Ο εκνευρισμός και οι εντολές προς τα καταστήματα

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία, ο Κ. Αντάρας εμφανίζεται εκνευρισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα της αλυσίδας. Ο εκνευρισμός του φέρεται να σχετίζεται με την εφαρμογή ή μη συγκεκριμένων πρακτικών. Χαρακτηριστική είναι η φράση που χρησιμοποιεί: «Να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις», απευθυνόμενος σε συνεργάτη του.

Αυτή η εντολή υποδηλώνει την επιθυμία του για άμεση και συγκεκριμένη δράση εκ μέρους των καταστημάτων. Η στάση του αναδεικνύει την πίεση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους διαλόγους, αφορούν την οικονομική διαχείριση και τις αποδείξεις.

Η επιμονή για προφορική ενημέρωση και η μυστικότητα

Η ανάγκη για προφορική ενημέρωση και η αποφυγή γραπτών καταγραφών επανέρχεται σε διάφορες συνομιλίες. Ο Κ. Αντάρας επιμένει ότι η ενημέρωση για τα «κεράσματα» και τις σχετικές πρακτικές πρέπει να γίνεται μόνο προφορικά. Αυτό το αίτημα επαναλαμβάνεται, τονίζοντας την πρόθεση να μην υπάρχει επίσημη καταγραφή των οδηγιών.

Η επιθυμία του να μην είναι γνώστης ένα συγκεκριμένο πρόσωπο των ενεργειών τους, λόγω πιθανής αλλαγής κριτηρίων στο μέλλον, δείχνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί ευελιξία και έλεγχος στις διαδικασίες, χωρίς να δεσμεύονται από παλαιότερες αποφάσεις ή γνωστοποιήσεις.

Η αξιοποίηση των «κερασμάτων» στο take away

Σε μία τρίτη τηλεφωνική συνομιλία, ο Κ. Αντάρας εκφράζει την ανησυχία του για ένα ακόμη ζήτημα. Τονίζει εκ νέου σε συνεργάτη του ότι δεν επιθυμεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αντιθέτως, ζητά να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο τα μαγαζιά που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν «κέρασμα» στις παραγγελίες take away δεν την αξιοποιούν.

Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι πρακτικές των καταστημάτων και να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις από τις επιθυμητές ενέργειες. Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan φαίνεται να επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών του, ακόμα και σε λεπτομέρειες όπως η χρήση των «κερασμάτων» στις παραγγελίες που παραλαμβάνονται από τους πελάτες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis