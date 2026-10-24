Νέο ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος με σημαντικό πλεόνασμα για την Ελλάδα

Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση στις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, με την αξία τους να ανέρχεται στα 866,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 475 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη χώρα σε σημαντικό εξαγωγέα ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Η επίδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς και περιφερειακές τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, όμως η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι των γειτονικών αγορών.

Ενίσχυση της θέσης στην ενέργεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της ως εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2026, οι καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν τις 6,1 τεραβατώρες (TWh). Οι συνολικές εξαγωγές εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 70%, φτάνοντας τις 9,24 TWh, ενώ οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά 27%, διαμορφούμενες στις 3,14 TWh.

Η αύξηση των εξαγωγών αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύγιο, όπου η αξία της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 866,8 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο οκτάμηνο. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 391 εκατ. ευρώ, οδηγώντας στο πλεόνασμα των 475 εκατ. ευρώ. Αυτό το πλεόνασμα έχει ήδη ξεπεράσει την επίδοση ολόκληρου του 2025, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης.

Σημαντική μεταβολή στο εμπορικό ισοζύγιο

Η μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 2019, η Ελλάδα εισήγαγε σχεδόν 10 TWh ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που κάλυπτε περίπου το 20% των συνολικών αναγκών της χώρας. Την ίδια χρονιά, το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ελλειμματικό, φτάνοντας σχεδόν τα 400 εκατ. ευρώ.

Εκείνη την περίοδο, η αξία των εισαγωγών ξεπερνούσε τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές περιορίζονταν σε μόλις 106,7 εκατ. ευρώ. Η σημερινή εικόνα με το σημαντικό πλεόνασμα αναδεικνύει μια εντελώς διαφορετική δυναμική στην ενεργειακή αγορά της χώρας, ανατρέποντας τα δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Διαρκής βελτίωση τα τελευταία χρόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας πέρασε σε θετικό έδαφος το 2024, καταγράφοντας πλεόνασμα 121,5 εκατ. ευρώ. Η ανοδική αυτή πορεία συνεχίστηκε και το 2025, με το πλεόνασμα να διευρύνεται περαιτέρω, φτάνοντας τα 261,8 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση των πρώτων οκτώ μηνών του 2026, με το πλεόνασμα των 475 εκατ. ευρώ, έχει ήδη υπερβεί την επίδοση ολόκληρου του 2025. Το συνολικό όφελος για τη χώρα, σε σύγκριση με το 2019, υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ, καθώς το τότε έλλειμμα έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό πλεόνασμα. Αναμένεται δε, το πλεόνασμα αυτό να αυξηθεί περαιτέρω έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, αναφέρθηκε στη σημασία της αύξησης των εξαγωγών. Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο ενεργειακό προφίλ της χώρας.

Η μετατροπή του ελλείμματος του 2019 σε ένα τόσο σημαντικό πλεόνασμα το 2026, με ένα συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η πορεία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή θέση της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit