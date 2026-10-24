Νέα μέτρα για την προσιτή στέγη: «Σπίτι μου ΙΙΙ», επιδοτήσεις ανακαίνισης και περιορισμοί στα Airbnb

Νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης προωθεί η κυβέρνηση, με ένα σχέδιο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», επιδοτήσεις για ανακαινίσεις, φορολογικές απαλλαγές για ιδιοκτήτες και περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στόχος των μέτρων είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά και ο περιορισμός των πιέσεων που ασκούνται στα ενοίκια.

Ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από 11 μέτρα, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, άλλα αναμένουν την ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών και ορισμένα προγραμματίζονται για το 2027, σηματοδοτώντας μια σταδιακή εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» και ο ευρύτερος σχεδιασμός

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων βρίσκεται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο 11 μέτρων που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης, προσφέροντας λύσεις για την προσιτή κατοικία.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, ενισχύοντας έτσι τις επιλογές στέγασης για τους πολίτες. Επιπλέον, προβλέπεται η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Πρόσθετες φορολογικές ρυθμίσεις αναμένονται με το πολυνομοσχέδιο της ΔΕΘ, το οποίο προγραμματίζεται να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Νοέμβριο.

Επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας: «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Ένα από τα βασικά μέτρα είναι το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει ενισχύσεις που μπορούν να φτάσουν έως και 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης έως 2.500 ευρώ για την κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας έτσι τους ιδιοκτήτες στην υλοποίηση των εργασιών.

Η βασική επιδότηση του προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80%, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του αιτούντος. Με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας στο 85% και ακόμη και στο 95% αντίστοιχα, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική στήριξη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μέσω του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ημερομηνίες και προϋποθέσεις για τις αιτήσεις ανακαίνισης

Ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου, θέτοντας το πλαίσιο για την υποβολή των αιτήσεων. Ωστόσο, η υποβολή αιτήσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά, θα ανοίξει για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για όσες χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με τις ακριβείς ημερομηνίες να ανακοινώνονται προσεχώς.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 94.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα. Από αυτές, 14.000 αφορούν κλειστά ακίνητα, ενώ οι υπόλοιπες 80.000 αφορούν ιδιοκατοικούμενες κατοικίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση χρηματοδότησης. Για τις κλειστές κατοικίες, μετά την ανακαίνιση, προβλέπεται η δυνατότητα είτε ιδιοκατοίκησης είτε εκμίσθωσης ως κύριας κατοικίας.

Φορολογικές απαλλαγές και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στο πλαίσιο των μέτρων για την προσιτή στέγη, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα των πρώτων 36 μηνών. Η ρύθμιση αυτή αφορά επιλέξιμες κατοικίες που διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση, ενθαρρύνοντας τους ιδιοκτήτες να διαθέτουν τα ακίνητά τους για μόνιμη κατοικία.

Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, γνωστές και ως Airbnb. Αυτή η παρέμβαση αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των πιέσεων που παρατηρούνται στα ενοίκια και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit