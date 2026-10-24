Η Παπουτσάνης σχεδιάζει επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε πωλήσεις 150 εκατ. έως το 2031

Η ελληνική βιομηχανία Παπουτσάνης έχει εκπονήσει ένα νέο κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή, επέκταση στις διεθνείς αγορές και το ενδεχόμενο πιθανών εξαγορών. Στο πλαίσιο αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού, η εταιρεία έχει θέσει ως βασικό στόχο την αύξηση των ετήσιων πωλήσεών της στα 150 εκατομμύρια ευρώ έως το έτος 2031. Η διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά ότι μπορεί να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, έχοντας ήδη αναθεωρήσει προς τα εμπρός προηγούμενους στόχους.

Αναθεώρηση στόχων και προβλέψεις πωλήσεων

Σύμφωνα με το πρόσφατο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε κύκλο εργασιών αναμένεται πλέον να επιτευχθεί το 2027. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί αναθεώρηση, καθώς ο αρχικός στόχος για το ποσό αυτό είχε τεθεί για το 2028, σηματοδοτώντας μια επιτάχυνση στην επίτευξη των οικονομικών της επιδιώξεων.

Για το τρέχον έτος, το 2026, η Παπουτσάνης προβλέπει πωλήσεις που θα φτάσουν περίπου τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδιωκόμενη αύξηση των πωλήσεων στα 150 εκατομμύρια ευρώ έως το 2031 αντιστοιχεί σε μια σημαντική άνοδο της τάξης του 74% σε σχέση με τις προβλεπόμενες φετινές πωλήσεις. Παράλληλα με την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας, επιδιώκοντας ένα λειτουργικό περιθώριο EBITDA 16%.

Σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής

Για την επόμενη πενταετία, η Παπουτσάνης έχει προγραμματίσει επενδύσεις συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιες επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα κατευθυνθούν σε κρίσιμους τομείς για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναβάθμιση των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και την περαιτέρω αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Η βασική παραγωγική εγκατάσταση της Παπουτσάνης βρίσκεται στη Ριτσώνα και αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό. Το 2025, η συνολική παραγωγή της εταιρείας ανήλθε σε περίπου 40.000 τόνους. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η διαθέσιμη πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων. Αυτό το στοιχείο προσφέρει στην εταιρεία την ευελιξία να επιδιώκει την αύξηση των πωλήσεων χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άμεση αύξηση των επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές.

Προβλεπόμενη ανάπτυξη από υφιστάμενες δραστηριότητες

Το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης αναμένεται να προέλθει από τις ήδη υπάρχουσες και καθιερωμένες δραστηριότητες της εταιρείας. Η διοίκηση έχει αναλύσει τις επιμέρους συνεισφορές από κάθε τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, η εταιρεία υπολογίζει ότι θα προκύψουν πρόσθετες πωλήσεις ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ από την παραγωγή για τρίτους και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα επώνυμα προϊόντα της Παπουτσάνης αναμένεται να συνεισφέρουν 15 εκατομμύρια ευρώ στον συνολικό κύκλο εργασιών. Επιπλέον, οι ειδικές σαπωνόμαζες προβλέπεται να προσθέσουν 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ξενοδοχειακά προϊόντα εκτιμάται ότι θα φέρουν 8 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες πωλήσεις.

Εξαγορές και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Πέρα από την οργανική ανάπτυξη από τις υφιστάμενες δραστηριότητες, η Παπουτσάνης εξετάζει και άλλες οδούς για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της. Περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ από τις προβλεπόμενες πωλήσεις αναμένεται να προέλθουν από ενδεχόμενες εξαγορές άλλων εταιρειών ή από την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν στην αγορά.

Αυτή η στρατηγική υπογραμμίζει την πρόθεση της εταιρείας να παραμείνει ευέλικτη και να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, συμπληρώνοντας την ανάπτυξη από τις βασικές της δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki