Η Santander διατηρεί τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρά την αναβολή του ομολόγου

Ο ισπανικός οίκος Santander διατηρεί τη σύσταση outperform για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθορίζοντας την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ. Η πρόσφατη χρηματιστηριακή υποχώρηση της μετοχής, σύμφωνα με την εκτίμηση της Santander, δημιουργεί μια ευκαιρία τοποθέτησης για τους επενδυτές. Η ανάλυση του οίκου βασίζεται στην υψηλή ρευστότητα του ομίλου, στην αποτελεσματική διάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων, καθώς και στις επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται.

Οι εκτιμήσεις της Santander και η σύσταση

Η Santander διατηρεί σταθερή την τιμή-στόχο των 62 ευρώ για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας τη θετική της στάση με τη σύσταση outperform. Η ανάλυση του ισπανικού οίκου τονίζει ότι η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής δημιουργεί ευκαιρία τοποθέτησης για τους επενδυτές. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην υψηλή ρευστότητα του ομίλου, στη διάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και στις επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων που διαχειρίζεται.

Οι παράγοντες αυτοί συνθέτουν μια εικόνα που, κατά τη Santander, δικαιολογεί τη διατήρηση της τιμής-στόχου και της σύστασης, αναδεικνύοντας την οικονομική υγεία και τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αναβολή της έκδοσης ευρωομολόγου

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση της Santander αποτέλεσε η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές χρέους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η εξέλιξη αυτή δεν συνδέεται με δυσκολία άντλησης κεφαλαίων ή ανάγκη αναχρηματοδότησης.

Αντιθέτως, η Santander εκτιμά ότι πρόκειται για επιλογή της διοίκησης να μη δεσμευτεί σε όρους δανεισμού που δεν θεωρεί συμφέροντες. Ο όμιλος διαθέτει χρονικό περιθώριο δώδεκα μηνών για την πραγματοποίηση της έκδοσης, γεγονός που του επιτρέπει να επανεξετάσει τις συνθήκες της αγοράς.

Η ισχυρή ρευστότητα του ομίλου

Το βασικό επιχείρημα της Santander αφορά τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουλίου, αυτά διαμορφώνονται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση, στο επίπεδο του δανεισμού με δικαίωμα αναγωγής. Στο τέλος Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση κεφαλαίου πρόσθεσε περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη σημαντική δανειακή υποχρέωση αφορά ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2027. Τα προσαρμοσμένα διαθέσιμα αντιστοιχούν σε σχεδόν τετραπλάσιο ποσό της συγκεκριμένης λήξης, υπογραμμίζοντας την άνεση του ομίλου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Η διάρθρωση του εταιρικού δανεισμού

Ο συνολικός εταιρικός δανεισμός με δικαίωμα αναγωγής ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, με τις λήξεις να κατανέμονται από το 2027 έως το 2032. Η Santander θεωρεί ότι αυτή η κατανομή, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κεφάλαια, περιορίζει την πίεση για άμεση προσφυγή στις αγορές. Η διασπορά των λήξεων και η επαρκής ρευστότητα συμβάλλουν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ομίλου.

Χρηματοδότηση παραχωρήσεων και σταθερά επιτόκια

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο ισπανικός οίκος στη δομή χρηματοδότησης των παραχωρήσεων. Το 77% του συνολικού μεικτού χρέους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία, καθώς συνδέεται με επιμέρους έργα και παραχωρήσεις.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεση του ομίλου στις διακυμάνσεις του κόστους χρήματος. Αυτή η επιλογή προσφέρει προβλεψιμότητα στα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, προστατεύοντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από πιθανές αυξήσεις στα επιτόκια της αγοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki