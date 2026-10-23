Μετρητά άνω του 1,2 εκατ. ευρώ και πολυτελή αντικείμενα σε κρύπτη για την υπόθεση Pizza Fan

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης φοροδιαφυγής που φέρεται να διαπράχθηκε στην αλυσίδα Pizza Fan. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και επιπλέον 22 άτομα, σε συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ύψος της φοροδιαφυγής που βρίσκεται υπό έρευνα υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Για τον τερματισμό της δράσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διενήργησαν έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ο Κωνσταντίνος Αντάρας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να είχαν αναπτύξει έναν οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Ευρήματα στην κρύπτη της κατοικίας του επιχειρηματία

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αντάρα. Τα πλάνα αυτά καταγράφουν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη. Η κρύπτη αυτή βρισκόταν πίσω από μια παπουτσοθήκη.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα στο σπίτι, εντοπίστηκαν μετρητά συνολικού ύψους 1.288.732,60 ευρώ. Επιπλέον, βρέθηκαν δεκάδες ρολόγια γνωστών ελβετικών οίκων ωρολογοποιίας, διαμαντένια κοσμήματα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γνησιότητάς τους. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται από τις αρχές.

Ο οργανωμένος μηχανισμός φοροδιαφυγής

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει μια δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από το 2016. Ο βασικός σκοπός αυτής της οργάνωσης ήταν η διάπραξη κακουργηματικής φοροδιαφυγής, τόσο στον φόρο εισοδήματος όσο και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η δράση τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βασιζόταν σε συγκεκριμένες μεθόδους.

Πιο αναλυτικά, ο μηχανισμός τους περιλάμβανε την παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. Αυτό επιτυγχανόταν μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης). Η οργάνωση φέρεται να προχωρούσε στη μη έκδοση αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα εστίασης, δημιουργώντας έτσι έναν οργανωμένο μηχανισμό για την αποφυγή της φορολογίας.

Οι ποινικές διώξεις και η δικογραφία

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, διώκονται για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, η οποία συνίσταται στη μη απόδοση ΦΠΑ και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και στην άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και στην ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται επίσης παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αδικήματα σχετικά με όπλα. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki