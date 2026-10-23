Η μεγάλη απάτη της Pizza Fan: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή, 150 εκατ. τα αδήλωτα κέρδη

Μια εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να λειτουργούσε μέσω της αλυσίδας καταστημάτων της πιτσαρίας Pizza Fan, εξαρθρώθηκε από τις ελληνικές αρχές, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Η ζημιά για το Δημόσιο από τη δράση της υπολογίζεται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν ξεπερνούν τα 150.000.000 ευρώ. Η απάτη αφορούσε τη μη έκδοση αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα, καλύπτοντας μια δεκαετία από το 2016 μέχρι το 2026.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από ενδελεχείς έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν μετά από καταγγελία και σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Χθες, διεξήχθη συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων κερδών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η εκτιμώμενη ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης ανέρχεται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε από τη μη έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων για παραγγελίες που εκτελέστηκαν στα καταστήματα της αλυσίδας.

Παράλληλα, τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα ξεπερνούν τα 150.000.000 ευρώ. Η περίοδος στην οποία φέρεται να έλαβε χώρα η εκτεταμένη φοροδιαφυγή εκτείνεται για μια δεκαετία, από το έτος 2016 έως και το 2026.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του παράνομου λογισμικού

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης διακριβώθηκε μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα. Ειδικότερα, ένας προγραμματιστής, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των συλληφθέντων, είχε δημιουργήσει ένα ειδικό λογισμικό. Αυτό το λογισμικό παρείχε στα καταστήματα του δικτύου τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις απαραίτητες αποδείξεις.

Μέσω αυτού του συστήματος, τα franchise καταστήματα της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να μην εκδίδουν φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π.) για παραγγελίες που είχαν ληφθεί, εκτελεστεί και παραδοθεί στους πελάτες τους. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα για εκτέλεση.

Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο την επιλογή να εκδώσει απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας. Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Αυτή η λειτουργία επέτρεπε την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Οι κατηγορίες και οι εμπλεκόμενοι

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων και των λοιπών εμπλεκομένων, περιλαμβάνονται κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και όπλα.

Εκτός από τους 23 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Μεταξύ αυτών των ατόμων είναι και όλοι οι διαχειριστές των καταστημάτων franchise της αλυσίδας σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η συνεργασία των διωκτικών αρχών

Η πολύμηνη και ενδελεχής έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στην έρευνα αυτή υπήρξε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Επιπλέον, συνδρομή στην προσπάθεια παρείχαν η υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), καθώς και η διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η συνεργασία αυτών των υπηρεσιών ήταν καθοριστική για τη διακρίβωση του τρόπου δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: News.gr