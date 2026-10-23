Απολύσεις στην Telegraph: Ο όμιλος Axel Springer προειδοποιεί για «δύσκολες επιλογές»

Ο γερμανικός όμιλος Axel Springer, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε τη βρετανική συντηρητική εφημερίδα The Telegraph, προειδοποίησε για την ανάγκη λήψης «δύσκολων επιλογών» σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, απολύσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί, σηματοδοτώντας μια περίοδο αναδιάρθρωσης για τον βρετανικό τίτλο. Η Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ, γενική διευθύντρια του Telegraph Media Group, απέστειλε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό.

Το μήνυμα της γενικής διευθύντριας

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο προσωπικό σήμερα, η Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ, η οποία ανέλαβε τη θέση της γενικής διευθύντριας του Telegraph Media Group (TMG) τον Ιούνιο, υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφημερίδας. Αυτή η βελτίωση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η The Telegraph να ανταποκριθεί επιτυχώς στους στόχους που έχει θέσει ο νέος της ιδιοκτήτης, ο γερμανικός όμιλος Axel Springer.

Η Χούλσχοφ Πολ, η οποία στο παρελθόν διετέλεσε διευθύντρια της γερμανικής ταμπλόιντ Bild, δήλωσε ότι ο όμιλος θα πρέπει να προβεί σε σημαντικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές αφορούν την οργανωτική του δομή, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται οι πόροι, καθώς και τη γενικότερη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η φιλοδοξία για παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης

Στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ ανέφερε τη φιλοδοξία του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η μετατροπή της The Telegraph, που αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες βρετανικές εφημερίδες, σε μια παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πληροφόρησης.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως βασικής κινητήριας δύναμης για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου μετασχηματισμού. Οι «δύσκολες επιλογές» που προβλέπονται στο υπόμνημα προς το προσωπικό θεωρούνται «απαραίτητες για το μέλλον της εταιρείας», όπως χαρακτηριστικά κατέληξε η Χούλσχοφ Πολ.

Έναρξη επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής διευθύντριας. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε αποφάσεις που, αν και ενδεχομένως δύσκολες, κρίνονται αναγκαίες για την πορεία και την ανάπτυξη του Telegraph Media Group υπό τη νέα του ιδιοκτησία.

Ο γερμανικός όμιλος Axel Springer, ο οποίος είναι πλέον ο ιδιοκτήτης της The Telegraph, διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι γνωστές γερμανικές εφημερίδες Bild και Die Welt, καθώς και το Politico, ενισχύοντας έτσι την παρουσία του στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Αναφορές για απολύσεις έως και 100 εργαζομένων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, οι «δύσκολες επιλογές» που ανακοινώθηκαν από τον Axel Springer έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται με την ανακοίνωση απολύσεων. Η εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενη εσωτερικές πηγές από τη συντακτική ομάδα της Telegraph, ανέφερε ότι έως και 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με την απόλυσή τους.

Παράλληλα με τις πληροφορίες του Guardian, το Bloomberg News έκανε επίσης λόγο για απολύσεις στην Telegraph, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που επηρεάζονται από τις αλλαγές. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο της εξαγοράς της βρετανικής εφημερίδας από τον γερμανικό όμιλο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον οργανισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki