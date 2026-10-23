Η απολογία του Κωνσταντίνου Αντάρα για την Pizza Fan και η αμφισβήτηση της φοροδιαφυγής

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς ο Κωνσταντίνος Αντάρας, μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο ως υπάρχηγο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Η απολογία τους έχει οριστεί για το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, ενώ αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν φορολογικά αδικήματα. Οι δικηγόροι τους, Μιχάλης Μαρκουλάκος και Σταύρος Γεωργόπουλος, έχουν εκφράσει την πρόθεση των εντολέων τους να συνεργαστούν με τις αρχές, ωστόσο αμφισβητούν έντονα το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής.

Προθεσμία απολογίας και κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο φερόμενος ως υπάρχηγος της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών και τους δόθηκε προθεσμία. Συγκεκριμένα, η απολογία τους έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και σχετίζονται με φορολογικά αδικήματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο ανδρών έχουν τονίσει ότι οι εντολείς τους σκοπεύουν να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Αυτή η πρόθεση συνεργασίας αφορά τόσο τις φορολογικές όσο και τις δικαστικές αρχές, με στόχο την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εξέταση των στοιχείων.

Αμφισβήτηση του ύψους της φοροδιαφυγής

Ένα από τα βασικά σημεία που αμφισβητούν έντονα οι δικηγόροι των κατηγορουμένων είναι το ποσό της φερόμενης φοροδιαφυγής. Το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση, θεωρείται από την πλευρά της υπεράσπισης ως υπερβολικό και μη ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. Ο συνήγορος Σταύρος Γεωργόπουλος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι αμφισβητούν το ύψος της φορολογικής παράβασης που έχει διαρρεύσει στα μέσα.

Ο κ. Γεωργόπουλος εξήγνωσε επίσης ότι η Pizza Fan αποτελεί μια επιχείρηση με πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους και καλύπτει κανονικά τις υποχρεώσεις της. «Δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι φάντασμα, ούτε βιτρίνα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη λειτουργία της επιχείρησης στην αγορά.

Το μέλλον της επιχείρησης και οι θέσεις εργασίας

Ο δικηγόρος Μιχάλης Μαρκουλάκος χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ σοβαρή, εκφράζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη ανησυχία των εντολέων του για το μέλλον της επιχείρησης Pizza Fan. Βασικός στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρκουλάκος, είναι η επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων της αλυσίδας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να μη χαθούν θέσεις εργασίας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους κατηγορουμένους.

Η προτεραιότητα αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και η διατήρηση του εργατικού δυναμικού της. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν το κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που θα είχε μια ενδεχόμενη μη επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Πρόθεση συνεργασίας με τις αρχές

Από την πλευρά των συνηγόρων, έχει εκφραστεί ξεκάθαρη πρόθεση για συνεργασία με τις φορολογικές και δικαστικές αρχές. Ο κ. Μαρκουλάκος ανέφερε ότι οι εντολείς του είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας. Αυτή η στάση δείχνει μια διάθεση για διαφάνεια και επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Ο κ. Γεωργόπουλος συμπλήρωσε πως, εφόσον διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει πρόθεση να τακτοποιηθούν. Οι δύο συνήγοροι αναμένουν να εξετάσουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις των εντολέων τους στον ανακριτή με πλήρη τεκμηρίωση.

Η επόμενη κρίσιμη ημέρα

Η Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αποτελεί την επόμενη κρίσιμη ημέρα για την υπόθεση της Pizza Fan, καθώς αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επαναλειτουργίας του δικτύου καταστημάτων της Pizza Fan, ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και να παρουσιάσουν τη δική τους οπτική γωνία σχετικά με τις κατηγορίες και το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής, βασιζόμενοι στα στοιχεία που θα έχουν εξετάσει.

Με πληροφορίες από: Newsit