Η ΑΑΔΕ επέβαλε 48ωρο «λουκέτο» σε νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων

Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθεσία κύρωση. Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση μιας σχετικής δικαστικής διαδικασίας, η οποία επικύρωσε την αρχική απόφαση για μη έκδοση αποδείξεων. Η παράβαση είχε διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026.

Ο αρχικός φορολογικός έλεγχος και η παράβαση

Ειδικότερα, στις αρχές του 2026, ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν επιτόπιο φορολογικό έλεγχο στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει τρεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Η συνολική αξία των αποδείξεων που δεν είχαν εκδοθεί ανερχόταν σε 4.560 ευρώ, ένα ποσό που αφορούσε τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η μη έκδοση αυτών των αποδείξεων συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, για την οποία προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ως άμεσο αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής της παράβασης, επιβλήθηκε η προβλεπόμενη 48ωρη αναστολή λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου.

Η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης

Μετά την επιβολή της κύρωσης, η επιχείρηση του νυχτερινού κέντρου επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Αρχικά, κατάφερε να εξασφαλίσει μια προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του μέτρου της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η απόφαση της φορολογικής αρχής να μην εφαρμοστεί άμεσα, δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο στην επιχείρηση.

Ωστόσο, η δικαστική διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Το καλοκαίρι του 2026, εκδόθηκε μια μεταγενέστερη δικαστική απόφαση, η οποία έκρινε νόμιμη την επιβολή της κύρωσης της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή του αρχικού μέτρου που είχε επιβάλει η ΑΑΔΕ.

Η εκτέλεση της κύρωσης με την έναρξη της νέας σεζόν

Κατόπιν αυτής της δικαστικής εξέλιξης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην εκτέλεση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας του νυχτερινού κέντρου. Η εφαρμογή της κύρωσης πραγματοποιήθηκε με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής σεζόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη φορολογική νομοθεσία. Η κίνηση αυτή της ΑΑΔΕ δείχνει την αποφασιστικότητα της αρχής να εφαρμόζει τις κυρώσεις, ακόμη και αν μεσολαβήσουν δικαστικές διαδικασίες.

Η αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες αποτελεί μια διοικητική κύρωση που επιβάλλεται σε περιπτώσεις σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, όπως η μη έκδοση αποδείξεων. Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της οφειλόταν αποκλειστικά στην προσφυγή της επιχείρησης στη Δικαιοσύνη και στην αναμονή της τελικής δικαστικής απόφασης.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των κυρώσεων

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΑΑΔΕ υπογράμμισε τη σημασία αυτής της υπόθεσης. Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται και μετά την παρέλευση του αρχικού χρόνου επιβολής τους. Αυτό συμβαίνει εφόσον έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια που ενδεχομένως να μην επέτρεπαν την άμεση εκτέλεσή τους, όπως στην προκειμένη περίπτωση η προσωρινή δικαστική αναστολή.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ότι οι φορολογικές κυρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε μεταγενέστερο χρόνο από την αρχική επιβολή τους. Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει τους φορολογικούς ελέγχους με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας, την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις επιχειρήσεις για την ανάγκη συμμόρφωσης με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis