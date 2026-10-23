Η Pizza Fan μιλά για σύγχυση στον τζίρο λόγω προωθητικών ενεργειών

Η εταιρεία Pizza Fan εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία προβαίνει σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει. Στην ανακοίνωσή της, η Pizza Fan υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της, κάτι που αποδίδεται στο πλήθος των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιεί. Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει ότι βρίσκεται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Η επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας

Η Pizza Fan, με την ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι έχει πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Εκφράζει τον σεβασμό της προς τους εργαζομένους των καταστημάτων της, τους franchisees (δικαιοδόχους) και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Η εταιρεία τονίζει τη σαφή της θέση, δηλώνοντας ότι είναι πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου.

Στόχος της είναι η συμβολή στην επίλυση της υπόθεσης και η εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει, επιδιώκοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία με τις αρχές. Η δημόσια αυτή τοποθέτηση αποτελεί την πρώτη αντίδραση της εταιρείας στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση.

Η εξήγηση για τη σύγχυση στον τζίρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Pizza Fan, η εταιρεία ανέκαθεν εφάρμοζε μια πολιτική με πολλές και συχνές προωθητικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την παροχή δωρεάν προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό. Λόγω του μεγάλου αριθμού και της φύσης αυτών των προσφορών, η εταιρεία εκτιμά ότι ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση σύγχυσης.

Η σύγχυση αυτή, κατά την άποψη της Pizza Fan, αφορά τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού τζίρου, τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τα επιμέρους καταστήματα που ανήκουν στο δίκτυό της. Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι αυτή η πιθανή ασάφεια στον υπολογισμό προέρχεται από την πολυπλοκότητα των προωθητικών της ενεργειών.

Προτεραιότητα σε εργαζόμενους και συνεργάτες

Στην παρούσα συγκυρία, η Pizza Fan δηλώνει ότι προτεραιότητά της είναι οι franchisees της, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων της εδώ και χρόνια. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στους περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου της. Για αυτούς τους εργαζόμενους, η εταιρεία αναφέρει ότι καταβάλλονται αποδοχές που υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία επιδιώκει να έρθει σε συντονισμό με τους συνεργάτες της και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η πλήρης εξασφάλιση των εργαζομένων, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους και τη συνέχιση της απασχόλησής τους.

Στόχοι για την επαναλειτουργία και τη διευθέτηση

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος που θέτει η Pizza Fan είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία ολόκληρου του δικτύου της. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν προκληθεί στους franchisees, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η επαναλειτουργία θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία εκφράζει την πλήρη κατανόησή της για τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει, τόσο για τους συνεργάτες της όσο και για τους πελάτες της. Απολογείται για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος. Τέλος, η Pizza Fan αναφέρει ότι θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki