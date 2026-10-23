Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε με ισχυρή πτώση 2,22%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με νέα ισχυρή πτώση, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.530,46 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,22%. Η αγορά κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 2.513,95 και 2.578,84 μονάδων, με τις τραπεζικές ρευστοποιήσεις και το δυσμενές διεθνές κλίμα να διατηρούν τους πωλητές σε θέση ισχύος. Η αρνητική εικόνα είχε ευρύ χαρακτήρα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών.

Γενικός δείκτης και κλαδικοί δείκτες

Η συνεδρίαση της Παρασκευής χαρακτηρίστηκε από σημαντικές πιέσεις, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.530,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο δείκτης κινήθηκε μεταξύ του ενδοσυνεδριακού χαμηλού των 2.513,95 μονάδων και του υψηλού των 2.578,84 μονάδων, χωρίς να καταφέρει να ανακτήσει σημαντικό έδαφος.

Ο δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap, που περιλαμβάνει τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, υποχώρησε κατά 2,41%, διαμορφούμενος στις 6.457,97 μονάδες. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πίεση στον τραπεζικό κλάδο, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει πτώση 4,52% και να διαμορφώνεται στις 2.832,50 μονάδες, ενισχύοντας την συνολική καθοδική τάση της αγοράς.

Η εικόνα των συναλλαγών και η συμμετοχή των μετοχών

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 761,34 εκατ. ευρώ, με συνολικό όγκο 234,77 εκατ. μετοχών. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μεγάλες προσυμφωνημένες πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της Eurobank, η οποία συγκέντρωσε και τον υψηλότερο τζίρο.

Συγκεκριμένα, η Eurobank συγκέντρωσε τζίρο ύψους 315,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 261,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ακολούθησαν σε τζίρο η Εθνική Τράπεζα με 92,27 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 87,10 εκατ. ευρώ. Η γενική εικόνα της αγοράς έδειξε σαφή υπεροχή των πωλητών, καθώς μόνον 29 μετοχές ενισχύθηκαν, ενώ 80 υποχώρησαν και 43 έκλεισαν αμετάβλητες.

Οι μετοχές που πρόσφεραν αντιστάσεις

Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές του δείκτη FTSE 25 κατάφεραν να καταγράψουν κέρδη, προσφέροντας αντιστάσεις στην πτώση. Τα διυλιστήρια ήταν μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν θετικά. Η μετοχή της Motor Oil σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, με κέρδη 1,93%.

Ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με άνοδο 1,37%, η Titan με 1,28%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 0,78% και η ΕΥΔΑΠ με 0,58%. Επίσης, θετικό πρόσημο εμφάνισε και η Coca-Cola HBC, αν και η συνολική καθοδική τάση της αγοράς δεν μεταβλήθηκε σημαντικά από αυτές τις επιμέρους ανοδικές κινήσεις.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, χάνοντας 5,53%. Ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς με απώλειες 5,21% και η Alpha Bank με 4,21%.

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν επίσης η CrediaBank με πτώση 4,17% και η Optima bank με 3,99%. Η Eurobank, παρά τον υψηλό τζίρο, υποχώρησε κατά 3,98%, ενισχύοντας περαιτέρω τις πιέσεις που ασκήθηκαν στον τραπεζικό δείκτη καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προβληματισμός για την έναρξη της επόμενης εβδομάδας

Το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη κοντά στα χαμηλά της ημέρας επιβεβαίωσε την απουσία ουσιαστικής αγοραστικής αντίδρασης, παρά τη μικρή ανάκαμψη από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό. Μετά τη δεύτερη διαδοχική έντονα πτωτική συνεδρίαση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δυνατότητα των 2.500 μονάδων να λειτουργήσουν ως τεχνικό ανάχωμα για την αγορά.

Η αυξημένη μεταβλητότητα και η σαφής υπεροχή των πωλητών αφήνουν μια εύθραυστη εικόνα για την έναρξη της επόμενης εβδομάδας. Οι επενδυτές αναμένουν νέους εταιρικούς και διεθνείς καταλύτες για να διαμορφώσουν την περαιτέρω πορεία. Το γεγονός ότι ο δείκτης δεν κατάφερε να επιστρέψει πάνω από τις 2.550 μονάδες υπογράμμισε την επιφυλακτικότητα και την ανάγκη σταθεροποίησης πριν από οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη.

Με πληροφορίες από: News.gr