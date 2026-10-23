Η Pizza Fan στη διάθεση της Δικαιοσύνης, πιθανή σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου

Η εταιρεία Pizza Fan προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, δηλώνοντας ότι βρίσκεται πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων φορολογικών αρχών. Η ανακοίνωση της εταιρείας τονίζει την πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, εκφράζοντας παράλληλα σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων της, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό. Η Pizza Fan αποδίδει πιθανή σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της σε εκτεταμένες προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα, οι οποίες αποτελούν πάγια τακτική της.

Η θέση της εταιρείας για τη νομική και φορολογική υπόθεση

Στην ανακοίνωσή της, η Pizza Fan διατύπωσε τη θέση της για τη νομική και φορολογική υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση διευθέτηση. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ανέκαθεν πραγματοποιούσε πολλές και συχνές προωθητικές ενέργειες, προσφέροντας δωρεάν προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό ως μέρος της εμπορικής της πολιτικής. Εξαιτίας αυτών των ενεργειών, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση στον τρόπο υπολογισμού του τζίρου τόσο της κεντρικής εταιρείας όσο και των επιμέρους καταστημάτων που απαρτίζουν το δίκτυό της.

Η θέση της Pizza Fan είναι ξεκάθαρη: δηλώνει ότι είναι πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εταιρεία εκφράζει την πρόθεσή της για πλήρη συνεργασία με τις αρχές, με σκοπό την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν ανακύψει. Αυτή η συνεργασία θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της ομαλότητας και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Προτεραιότητα η εξασφάλιση εργαζομένων και συνεργατών

Σε αυτή τη συγκυρία, η Pizza Fan θέτει ως άμεση και βασική προτεραιότητα τους franchisees της, τους οποίους χαρακτηρίζει ως τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων της εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι η εξασφάλιση των περισσότερων από 2.500 εργαζομένων που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία τονίζει τη δέσμευσή της προς το ανθρώπινο δυναμικό της, αναφέροντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τους εργαζομένους καταβάλλονται αποδοχές που ξεπερνούν τα 36 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της εργασιακής της βάσης. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται σε ετήσια βάση ανέρχονται σε άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της εταιρείας είναι να έρθει σε συντονισμό με τους franchisees και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Στόχος η άμεση επαναλειτουργία και η αποκατάσταση της εξυπηρέτησης

Πέρα από την εξασφάλιση των εργαζομένων, ένας ακόμα βασικός στόχος της Pizza Fan είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου των καταστημάτων της. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις και οι αρνητικές συνέπειες για τους franchisees, οι οποίοι έχουν επενδύσει και στηρίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας για πολλά χρόνια. Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές και λειτουργικές ζημίες.

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση και την ανησυχία που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες της, δηλαδή τους franchisees, όσο και για τους πιστούς πελάτες της. Στην ανακοίνωσή της, η Pizza Fan απολογείται για την ξαφνική και απρόβλεπτη διακοπή της εξυπηρέτησης του κοινού, η οποία προκάλεσε προβλήματα. Παράλληλα, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να κάνει ό,τι είναι εφικτό για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει, με γνώμονα την επαναφορά στην ομαλότητα.

Δέσμευση για συνεχή ενημέρωση

Η Pizza Fan δηλώνει ότι θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για όλα τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της, ενημερώνοντας με διαφάνεια για την πορεία της υπόθεσης και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώνει άμεσα για κάθε νεότερο στοιχείο που θα προκύπτει.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis