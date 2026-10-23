Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για έργα οδοποιίας στην Τρίπολη

Το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί από τα κρατικά ταμεία προς την Τρίπολη, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε δημοτικούς δρόμους. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα και η χρηματοδότηση

Η διάθεση των 4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά συγκεκριμένα εργασίες που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια των δημοτικών οδών στον Δήμο Τρίπολης. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των φθορών που έχουν επέλθει στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Το έργο, με την ονομασία «Εργασίες αναβάθμισης οδικής ασφάλειας δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης», εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ευρύτερου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025. Η χρηματοδότηση, προερχόμενη από τα κρατικά ταμεία, αναμένεται να καλύψει πλήρως το κόστος των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

Οι αιτίες των φθορών και το αντικείμενο του έργου

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η αποκατάσταση των εκτεταμένων αλλοιώσεων και φθορών που έχουν διαπιστωθεί στους δρόμους του δήμου Τρίπολης. Οι αλλοιώσεις αυτές έχουν προκληθεί κυρίως από την εγκατάσταση και τις επακόλουθες παρεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, οι οποίες έχουν επηρεάσει την ποιότητα και την αντοχή του οδοστρώματος.

Η ανάγκη για αυτές τις παρεμβάσεις καθίσταται επιτακτική, καθώς οι υφιστάμενες φθορές επηρεάζουν αρνητικά τόσο την καθημερινή κυκλοφορία των οχημάτων όσο και την ασφάλεια των πολιτών. Το έργο στοχεύει στην ολική αποκατάσταση των προβληματικών σημείων, με σκοπό την εξασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και κυρίως ασφαλούς οδικού δικτύου για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Τρίπολης.

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες εργασίες που θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών αποκατάστασης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αρχικά την απόξεση των φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική καταπόνηση και παρουσιάζουν προβλήματα στην επιφάνεια κυκλοφορίας.

Μετά την απόξεση, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας των επιφανειών, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή των νέων υλικών. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η διάστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, η οποία θα προσφέρει ένα ομοιόμορφο, λείο και ανθεκτικό οδόστρωμα. Επιπλέον, προβλέπονται και τοπικές επιμέρους αποκαταστάσεις φθορών σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν άμεσης και στοχευμένης παρέμβασης.

Το συνολικό μήκος και οι επιδιωκόμενοι στόχοι

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις θα επεκταθούν σε ένα συνολικό μήκος περίπου 26 χιλιομέτρων εντός των ορίων του δήμου Τρίπολης. Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο οδών θα επωφεληθεί από τις εργασίες αναβάθμισης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη πολλαπλών και σημαντικών βελτιώσεων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μέσω της υλοποίησης αυτών των εργασιών, επιδιώκεται πρωτίστως η ουσιαστική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τόσο για τους οδηγούς οχημάτων όσο και για τους πεζούς. Παράλληλα, ένας βασικός στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των πολιτών, καθιστώντας τις μετακινήσεις πιο ομαλές, άνετες και αποδοτικές. Τέλος, το έργο αποσκοπεί στην συνολική αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημοτικού οδικού δικτύου της Τρίπολης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθεκτικού οδικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Newsit