Το EFA GROUP εγκαινίασε το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Ο αμυντικός όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP πραγματοποίησε στις 21 Οκτωβρίου 2026 τα εγκαίνια του Κτηρίου Delta, μιας νέας εγκατάστασης που εντάσσεται στο Alexandria Tech Campus στο Νέο Ψυχικό. Το εν λόγω κτήριο προορίζεται να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος κόμβος για την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στους χώρους του στεγάζονται πλέον τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.).

Ένας νέος κόμβος τεχνολογίας και γνώσης

Το Κτήριο Delta δημιουργεί ένα νέο σημείο συνάντησης για τον τεχνολογικό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη νέων ιδεών. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του στο Νέο Ψυχικό, ως μέρος του Alexandria Tech Campus.

Εκτός από τους χώρους γραφείων για τις εταιρείες που φιλοξενεί, το κτήριο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη φιλοξενία ποικίλων εκδηλώσεων και εκθέσεων, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κέντρο καινοτομίας και συνεργασίας.

Η STHENOS AI και οι προηγμένες λύσεις της

Η STHENOS AI, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του ευρύτερου οικοσυστήματος του EFA GROUP, έχει ως κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη προηγμένων υποδομών και λύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η προσέγγισή της δίνει έμφαση στην τεχνολογική αυτονομία, την ασφαλή αξιοποίηση των δεδομένων και τη διατήρηση πλήρους ελέγχου σε κρίσιμους υπολογιστικούς πόρους.

Οι λύσεις που προσφέρει η STHENOS AI απευθύνονται σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις, όπως είναι η άμυνα και οι τεχνολογίες διττής χρήσης. Για την επίτευξη των στόχων της, συνδυάζει αποτελεσματικά τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και προηγμένη προσομοίωση.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με δύο ελληνικές εταιρίες. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της προηγμένης υπολογιστικής. Σήμερα, η STHENOS AI απασχολεί 26 εξειδικευμένα στελέχη, ενώ έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η συμβολή της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

Στο ίδιο κτήριο, το Delta, στεγάζονται και τα νέα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.). Η Ε.ΕΝ.Ε. αποτελεί έναν ενεργό φορέα, ο οποίος προωθεί τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μέσα από τη διαχρονική της παρουσία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Με μια παρουσία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες και με περισσότερα από 200 δυναμικά Μέλη, η Ένωση έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Η φιλοσοφία του Alexandria Tech Campus

Το Κτήριο Delta εντάσσεται αρμονικά στη συνολική φιλοσοφία του Alexandria Tech Campus. Η φιλοσοφία αυτή αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία Αλεξάνδρεια, μια πόλη που συνδέεται διαχρονικά με τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Στο ίδιο πνεύμα, όλα τα κτήρια που αποτελούν το Campus φέρουν ονόματα που παραπέμπουν στις πέντε ιστορικές συνοικίες της αρχαίας πόλης. Έτσι, τα κτήρια ονομάζονται Alpha, Beta, Gamma, Delta και Epsilon, δημιουργώντας μια ενιαία και συμβολική ταυτότητα για το συγκρότημα.

Αρχιτεκτονική και εκδηλώσεις εγκαινίων

Το Κτήριο Delta, με συνολική επιφάνεια που ανέρχεται περίπου στα 800 τετραγωνικά μέτρα, σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο MUTINY architecture & design. Ο σχεδιασμός του ακολουθεί την ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα του συγκροτήματος, διασφαλίζοντας τη συνοχή του. Την κατασκευή του κτηρίου ανέλαβε εκ νέου η ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Η σύνδεση της τεχνολογίας, της επιστήμης και της τέχνης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του EFA GROUP, αναδείχθηκε και κατά την τελετή των εγκαινίων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν δύο εκθέσεις, οι οποίες επιμελήθηκε ο Δρ. Κώστας Πράπογλου.

Η πρώτη από αυτές τις εκθέσεις παρουσίασε έργα του Νικηφόρου, ενός έφηβου αυτοδίδακτου ζωγράφου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο Νικηφόρος εμπνέεται από το σύμπαν και τα αστέρια για τη δημιουργία των έργων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki