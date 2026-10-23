Κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτείας και της αγοράς συναντώνται στο 9ο Athens Investment Forum

Το 9ο Athens Investment Forum (AIF) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Banquet. Η εκδήλωση συγκεντρώνει σημαντικά πρόσωπα από την Πολιτεία και την επιχειρηματική κοινότητα, με κεντρικό θέμα «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και Στρατηγικές Επιλογές για την Επόμενη Μέρα». Στόχος του Forum είναι να ανοίξει τον διάλογο για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος και συνδιοργανωτές του φόρουμ

Το Forum αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με τις οικονομικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προοπτικές της χώρας. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στην επανεπένδυση στην Ελλάδα, εξετάζοντας τις προοπτικές και τις στρατηγικές επιλογές που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της οικονομίας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως πλατφόρμας για την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη στρατηγικών.

Η παρουσία της πολιτείας

Στο φετινό Forum θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι εκπρόσωποι από την πολιτεία, συμμετέχοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας.

Μεταξύ των θεσμικών εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος του Eurogroup. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται ακόμη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, θα συμμετάσχει ο Βουλευτής Ηλείας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης. Τέλος, θα παραστεί και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα.

Η συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας

Παράλληλα με τους εκπροσώπους της πολιτείας, η επιχειρηματική κοινότητα θα έχει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις του Forum, προσφέροντας την οπτική της για τις επενδυτικές προοπτικές και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες από τον επιχειρηματικό κόσμο είναι ο Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος των AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ. Επίσης, θα παραστούν ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε., και η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. της CREDIABANK.

Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν και ο Μάριος Ζάγγας, Senior Advisor στον τομέα Energy της KPMG, καθώς και ο Μιχάλης Ζερβός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου iKnowHow και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IKNOWHEALTH Α.Ε. Την παρουσία τους θα δώσουν ακόμη ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy και Development Officer του ΔΕΣΦΑ, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK, και ο Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της FRAPORT GREECE. Τέλος, θα συμμετάσχει ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου ΟΜ.

Ουσιαστικός διάλογος για την ανάπτυξη

Το 9ο Athens Investment Forum έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας και της αγοράς. Αυτός ο διάλογος θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς και στις επενδυτικές προοπτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι συζητήσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της οικονομίας έως τις αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας στο μέλλον, συμβάλλοντας στην χάραξη της στρατηγικής για την επόμενη ημέρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki