Οι έξι πλουσιότεροι του κόσμου έχασαν 130 δισ. δολάρια σε μία ημέρα

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι έξι πλουσιότεροι άνθρωποι παγκοσμίως κατέγραψαν συνολικές απώλειες ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις περιουσίες τους. Το γεγονός αυτό συνέβη εν μέσω ισχυρών πιέσεων που δέχθηκαν οι μετοχές τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές. Οι απώλειες αυτές συνδέονται άμεσα με νέες ανησυχίες που αναδύθηκαν σχετικά με την απόδοση των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύουν οι εταιρείες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στον κλάδο.

Σημαντικές απώλειες για κορυφαίους επιχειρηματίες της τεχνολογίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Forbes, οι Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος, Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν, Μάικλ Ντελ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ είδαν τις περιουσίες τους να μειώνονται αισθητά μέσα σε μία μόνο ημέρα. Η μείωση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα της πτώσης των μετοχών των εταιρειών που ηγούνται ή έχουν ιδρύσει, όπως οι Tesla, SpaceX, Amazon, Google, Dell και Meta, οι οποίες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στις χρηματιστηριακές αγορές, αντανακλώντας τις ευρύτερες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η μεγάλη πτώση στην περιουσία του Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες στον κόσμο, κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των έξι δισεκατομμυριούχων. Συγκεκριμένα, η περιουσία του μειώθηκε κατά 74 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 914,7 δισεκατομμύρια δολάρια το απόγευμα της Πέμπτης.

Η μετοχή της SpaceX, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες του Μασκ στον τομέα της αεροδιαστημικής, υποχώρησε σχεδόν κατά 9%. Αυτή η πτώση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει την Τρίτη μια εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 161% σε ετήσια βάση. Οι επενδυτές φαίνεται να αξιολογούν με προσοχή το χρηματοδοτικό κενό ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ταμειακές ροές της εταιρείας, καθώς και την επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Μασκ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla, δημιουργώντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Οι επιδόσεις της Tesla και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με τη SpaceX, η μετοχή της Tesla, της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του Έλον Μασκ, σημείωσε πτώση 2% στις απογευματινές συναλλαγές. Η πτώση αυτή καταγράφηκε παρότι η εταιρεία είχε εκπλήξει θετικά την αγορά, ανακοινώνοντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Επιπλέον, η Tesla αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ολόκληρου του έτους, περιορίζοντάς την στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, από περισσότερα από 25 δισεκαμμύρια δολάρια που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον ενημερώσεις σχετικά με την πορεία των έργων της εταιρείας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, παράγοντες που θεωρούνται κρίσιμοι για τη μελλοντική της ανάπτυξη και αποτίμηση.

Οι απώλειες του Τζεφ Μπέζος και η Amazon

Ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης των δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes, είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση της μετοχής της Amazon, της εταιρείας που ίδρυσε, η οποία υποχώρησε σχεδόν κατά 5% στις αγορές.

Η πτώση της Amazon εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα ρευστοποιήσεων που παρατηρήθηκε στον τεχνολογικό κλάδο και, ειδικότερα, στις εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις επενδύσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ανησυχίες για την απόδοση των μεγάλων επενδύσεων στην AI φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οδηγώντας σε γενικευμένες πιέσεις στις αποτιμήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki