Τα κόκκινα δάνεια ξεπέρασαν τα 6,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, 91,3 δισ. ευρώ στους servicers

Τα «κόκκινα δάνεια» στην Ελλάδα συνέχισαν την αυξητική τους πορεία, ξεπερνώντας τα 6,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια μικρή επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Την ίδια περίοδο, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστές ως servicers, έχουν αναλάβει τη διαχείριση ανοιγμάτων που ανέρχονται σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσό, φτάνοντας τα 91,3 δισ. ευρώ.

Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει λεπτομερώς την κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη χώρα. Συγκεκριμένα, το απόθεμα των κόκκινων δανείων, υπολογιζόμενο σε ατομική βάση, διαμορφώθηκε στα 6,2 δισ. ευρώ κατά τον Ιούνιο του 2026. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 9,3% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2025.

Η κύρια αιτία πίσω από αυτή την αύξηση, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, είναι η καθαρή εισροή νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Η τάση αυτή αντανακλά την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Επιδείνωση του λόγου ΜΕΔ προς σύνολο δανείων

Η επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών αποτυπώνεται και στον λόγο των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων. Αυτός ο δείκτης, ο οποίος υπολογίζεται επίσης σε ατομική βάση, ανήλθε στο 3,4% τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 3,3% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτή η μεταβολή, αν και οριακή, υποδεικνύει μια συνεχιζόμενη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα, καθώς καλείται να διαχειριστεί ένα αυξανόμενο ποσοστό δανείων που δεν εξυπηρετούνται κανονικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, καθώς επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων

Παράλληλα με τα δάνεια που παραμένουν στα χέρια των τραπεζών, ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους βρίσκεται πλέον υπό τη διαχείριση των servicers. Συγκεκριμένα, δάνεια συνολικής αξίας 91,3 δισ. ευρώ έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Οι servicers αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους οφειλέτες και την εξεύρεση λύσεων για την εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών.

Η διαχείριση αυτού του τεράστιου χαρτοφυλακίου αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την οικονομία, καθώς επηρεάζει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αποτελεσματική λειτουργία των servicers και η διαφάνεια στις διαδικασίες τους είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Αντιλαμβανόμενο την πολυπλοκότητα και την έκταση του ζητήματος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινώσει ένα νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των διαχειριστών πιστώσεων. Το πλαίσιο αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση διαβούλευσης, με στόχο να οριστικοποιηθεί σύντομα.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να εισάγουν μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και αφετέρου στην αυστηροποίηση της εποπτείας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των διαχειριστών πιστώσεων. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit