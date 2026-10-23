Διοίκηση και στελέχη της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, μετά από ευρεία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 21 άτομα, ενώ η μέθοδος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε μη ελληνικά POS και ειδικό λογισμικό που καταχωρούσε εισπράξεις μετρητών ως «κέρασμα». Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για το μέλλον περίπου 2.500 εργαζομένων στα 111 καταστήματα της εταιρείας.

Η επιχείρηση των αρχών και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση των διωκτικών αρχών οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται μέλη της διοίκησης και στελέχη της Pizza Fan. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας που υποβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 22 ατόμων, ελέγχοντας παράλληλα τη δραστηριότητα σε καταστήματα τόσο στην Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων franchise.

Ο μηχανισμός της απάτης με τα «κεράσματα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τις πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, η κομπίνα περιλάμβανε τη χρήση ταμειακών μηχανών και λογισμικού που αφορούσε στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Ο τρόπος λειτουργίας που περιγράφεται αφορούσε σε συναλλαγές όπου οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, χωρίς να εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη.

Στη συνέχεια, οι παραγγελίες αυτές καταχωρίζονταν στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα» ή «κέρασμα». Το λογισμικό φέρεται να καταχώριζε με αυτόν τον τρόπο ποσοστό μεταξύ 20% και 25% των πωλήσεων. Αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν εμφανιζόταν ως έσοδο στην εφορία, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ.

Η δομή των εμπλεκομένων, όπως προκύπτει από την έρευνα, περιλαμβάνει τη διοίκηση στην ανώτερη βαθμίδα, στελέχη, λογιστές και έναν προγραμματιστή στον μεσαίο τομέα, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων στη βάση της ιεραρχίας.

Η εκτιμώμενη ζημία και η περίοδος έρευνας

Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση του ΦΠΑ υπολογίζεται από τις Αρχές σε 25 εκατομμύρια ευρώ. Η περίοδος που εξετάζεται από τις αρχές τοποθετείται από το έτος 2022 και μετά.

Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τη διακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την πλήρη αποσαφήνιση του εύρους της φοροδιαφυγής.

Ευρήματα σε κατοικία και κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα σε μία πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να εντόπισαν ένα ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο βρισκόταν πίσω από έπιπλο ή βεστιάριο.

Στον χώρο αυτόν φέρονται να βρέθηκαν χρηματοκιβώτια που περιείχαν δεσμίδες μετρητών που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί πολυτελή οχήματα και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Αβεβαιότητα για τους 2.500 εργαζόμενους

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον των περίπου 2.500 εργαζομένων της αλυσίδας Pizza Fan. Τα 111 καταστήματα της εταιρείας, όπου απασχολούνται οι εργαζόμενοι, βρίσκονται πλέον σε επισφαλή θέση μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: Enikos