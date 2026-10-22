Η κλήρωση Τζόκερ της Πέμπτης: Οι αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η κλήρωση 3135 του Τζόκερ, προσφέροντας το ποσό των 3.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι τυχεροί αριθμοί ανακοινώθηκαν, δίνοντας την ευκαιρία σε παίκτες να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο. Η διαδικασία της κλήρωσης έλαβε χώρα το βράδυ, όπως συνηθίζεται για το δημοφιλές παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3135

Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, με αριθμό 3135, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί είναι οι εξής: 6, 9, 12, 14, 31. Ο επιπλέον αριθμός Τζόκερ, που ολοκληρώνει τον συνδυασμό για την πρώτη κατηγορία, είναι ο αριθμός 9.

Οι παίκτες που είχαν συμπληρώσει αυτούς τους αριθμούς στο δελτίο τους, διεκδικούν το σημαντικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράζεται στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Τρόποι συμμετοχής στο παιχνίδι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις του Τζόκερ με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η φυσική κατάθεση του δελτίου σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος παραμένει διαθέσιμος για όσους προτιμούν την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, η οποία γίνεται μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr. Από εκεί, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το δελτίο τους χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου, προσφέροντας ευελιξία στους παίκτες.

Αλλαγές στους κανόνες καταβολής κερδών

Στο Τζόκερ έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο καταβολής των κερδών, ειδικά για τις δύο πρώτες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ έχει αυξηθεί και ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το παλαιότερο όριο των 600.000 ευρώ.

Εάν προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το συνολικό ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των κερδών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχερών δελτίων.

Το σταθερό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας

Στη δεύτερη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει τις 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο έχει γίνει σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή, σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο αυτής της κατηγορίας, το οποίο έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψουν μέχρι και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο καθένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Αν όμως ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Πρόγραμμα και προθεσμίες κληρώσεων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, πάντα στις 22:00 το βράδυ. Οι παίκτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια από τις κληρώσεις θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα δελτία τους εγκαίρως.

Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30, δηλαδή μισή ώρα πριν από την έναρξη της κάθε κλήρωσης. Είναι σημαντικό οι παίκτες να τηρούν αυτή την προθεσμία, είτε επιλέγουν τη φυσική είτε την διαδικτυακή συμμετοχή, ώστε να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos