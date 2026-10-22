Η μάχη της αυτοκινητοβιομηχανίας θα κριθεί στο λογισμικό έως το 2035

Μία νέα έρευνα της KPMG, στην οποία συμμετείχαν 775 ανώτερα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρνει στο προσκήνιο τις μελλοντικές τάσεις του κλάδου. Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν από το Reuters, υποδεικνύουν ότι το λογισμικό και οι ψηφιακές τεχνολογίες θα αποτελέσουν το κύριο πεδίο ανταγωνισμού έως το 2035. Παράλληλα, η έρευνα προβλέπει ισχυρότερη παρουσία της Κίνας μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών, ενώ αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ταχεία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Το λογισμικό ως βασικός παράγοντας διαφοροποίησης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 51% των στελεχών που συμμετείχαν, εκτιμά ότι το λογισμικό και η ψηφιακή τεχνολογία θα αναδειχθούν στην κύρια πηγή ανταγωνιστικής διαφοροποίησης έως το 2035. Αυτή η πρόβλεψη σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση του βάρους από την παραδοσιακή μηχανολογική εξέλιξη των οχημάτων, η οποία επί δεκαετίες αποτελούσε τον βασικό πυλώνα του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Το εύρημα αυτό εστιάζει στο πού αναμένουν τα στελέχη να δημιουργούνται τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο μέλλον. Δεν υποδηλώνει ότι η εξέλιξη του πλαισίου, των αναρτήσεων ή των συστημάτων κίνησης παύει να έχει σημασία. Αντιθέτως, αναδεικνύει ότι λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν πως η ψηφιακή τεχνολογία θα αποκτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ικανότητα των εταιρειών να ξεχωρίζουν στην αγορά.

Η αλλαγή αυτή, όπως αναφέρει το Reuters, συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη βαρύτητα του λογισμικού, της τεχνητής νοημοσύνης (AI), των μπαταριών και της ψηφιακής καινοτομίας στη διαμόρφωση της ηγεσίας του κλάδου. Ως εκ τούτου, η ανταγωνιστικότητα δεν θα κρίνεται πλέον αποκλειστικά στην ανάπτυξη του ίδιου του οχήματος, αλλά και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εξελίσσουν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά αυτές τις προηγμένες τεχνολογίες.

Οι προκλήσεις στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Παρά τις υψηλές προσδοκίες για το λογισμικό και την ψηφιακή τεχνολογία, η έρευνα της KPMG καταγράφει μια σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτές τις προσδοκίες και την πραγματική ταχύτητα υλοποίησης. Συγκεκριμένα, ένα συντριπτικό ποσοστό, το 92% των εταιρειών που συμμετείχαν, χρειάζεται τουλάχιστον 12 μήνες για να εφαρμόσει μια νέα δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικού ή ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον οργανισμό του.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς περισσότερες από μία στις τρεις εταιρείες δηλώνουν ότι χρειάζονται πάνω από δύο χρόνια για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν την εφαρμογή σε επίπεδο οργανισμού και δεν σχετίζονται ειδικά με μια απλή ενημέρωση λογισμικού σε ένα αυτοκίνητο. Αντιθέτως, αποτυπώνουν τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα της μεταφοράς μιας νέας δυνατότητας από το στάδιο της ανάπτυξης στην ευρεία επιχειρησιακή χρήση και ενσωμάτωση.

Ο συνεχής μετασχηματισμός ως μοντέλο λειτουργίας

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η διαπίστωση ότι ο συνεχής μετασχηματισμός έχει γίνει πλέον το κυρίαρχο μοντέλο λειτουργίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές και συνεχείς αλλαγές.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τεχνολογικές εξελίξεις, γεωπολιτικές μεταβολές και ανακατατάξεις στις αγορές. Αντί να αντιμετωπίζουν την αναδιάρθρωση ως μια έκτακτη διαδικασία με σαφή αρχή και τέλος, οι εταιρείες καλούνται να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η προσαρμογή είναι διαρκής και αναπόφευκτη, απαιτώντας ευελιξία και συνεχή επανεκτίμηση των στρατηγικών τους.

Η αναμενόμενη άνοδος της Κίνας

Η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλέψεων των στελεχών της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά τον μελλοντικό συσχετισμό δυνάμεων στον κλάδο. Συγκεκριμένα, το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι έως το 2035, έξι από τις δέκα μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο θα έχουν την έδρα τους στην ασιατική χώρα. Αυτή η προσδοκία υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή και δυναμική της Κίνας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για τις γεωπολιτικές και οικονομικές μεταβολές που αναμένονται να επηρεάσουν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια, με την Κίνα να αναδεικνύεται σε έναν ολοένα και πιο κυρίαρχο παίκτη στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta