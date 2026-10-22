Η υπόθεση «Pizza Fan»: Ένα εκατομμύριο ευρώ σε κρύπτη και 25 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή

Σε 22 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα «Pizza Fan», με τη ζημία για το ελληνικό δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ, ξεκινώντας από το 2022. Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα σε ειδική κρύπτη στο σπίτι του ιδρυτή της επιχείρησης στην Εκάλη.

Η επιχείρηση των αρχών και οι συλλήψεις

Το ελληνικό FBI, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ειδικά κλιμάκια ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση. Συνολικά, συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της «Pizza Fan», οκτώ στελέχη της εταιρείας, καθώς και λογιστές, προγραμματιστές και υπεύθυνοι καταστημάτων.

Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο περισσότερα από 20 καταστήματα της αλυσίδας, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο 100 πιτσαριών σε όλη την Ελλάδα. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει συστηματικά από το 2022, με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ στο κράτος.

Το «θησαυροφυλάκιο» στην Εκάλη

Στο πολυτελές σπίτι του ιδρυτή της «Pizza Fan» στα βόρεια προάστια, συγκεκριμένα στην Εκάλη, οι αρχές εντόπισαν μια ειδική κρύπτη. Αυτή η κρύπτη βρισκόταν σε ένα δωμάτιο – βεστιάριο, χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα και προσβάσιμη μέσω μιας κρυφής πόρτας.

Μέσα σε αυτή τη μυστική κρύπτη, βρέθηκε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με δεσμίδες μετρητών, το ποσό των οποίων έφτανε σχεδόν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τα μετρητά, εντοπίστηκαν επίσης κοσμήματα, πολυτελή αυτοκίνητα και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο μηχανισμός της απάτης και οι «δωρεάν» πίτσες

Το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει ένα περίπλοκο σύστημα φοροδιαφυγής, βασισμένο σε «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές και κρυφό λογισμικό. Ο μηχανισμός λειτουργούσε με το κόλπο των «δωρεάν πιτσών» ή του «κεράσματος».

Συγκεκριμένα, όταν ένας πελάτης έδινε παραγγελία, για παράδειγμα δύο πίτσες στην προσφορά «1+1 δώρο», το κατάστημα έκοβε απόδειξη για ολόκληρο το ποσό ως «κέρασμα». Αυτό γινόταν με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης πλήρωνε με μετρητά. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης λάμβανε απόδειξη, αλλά το κατάστημα φαινόταν να έχει μηδενικό κέρδος για την εφορία, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ να μην αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «φακέλωναν» τους πελάτες που πλήρωναν με μετρητά και δεν ζητούσαν απόδειξη. Μόλις ο πελάτης απομακρυνόταν, η παραγγελία, παρόλο που είχε πληρωθεί κανονικά, «βαφτιζόταν» στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα». Έτσι, για την εφορία, η πίτσα είχε μηδενική αξία, ο ΦΠΑ εξαφανιζόταν, και τα μετρητά κατέληγαν απευθείας στην τσέπη των μελών του κυκλώματος.

Η δομή του κυκλώματος και η ζημία στο δημόσιο

Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε τις εντολές. Αυτές οι εντολές μεταφέρονταν σε έναν υπαρχηγό, ο οποίος με τη σειρά του τις διοχέτευε στον εκτελεστικό βραχίονα του κυκλώματος.

Ο εκτελεστικός βραχίονας αποτελούνταν από λογιστές και έναν προγραμματιστή, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» του κρυφού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα της επιχείρησης. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν οι διαχειριστές των καταστημάτων, οι οποίοι εφάρμοζαν την απάτη.

Η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο από τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι μυστικές συναντήσεις των μελών της οργάνωσης πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit