Τέρνα Ενεργειακή και Masdar: Στρατηγική επένδυση άνω των 3 δισ. ευρώ για τις ΑΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη

Η Τέρνα Ενεργειακή και η Masdar προχωρούν σε μια στρατηγική συνεργασία με επένδυση που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία μιας κορυφαίας εταιρείας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η σημαντική χρηματιστηριακή συναλλαγή στην Ελλάδα αποτελεί τη βάση για την επέκταση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη ενεργειακών έργων. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την πολυετή εμπειρία της ελληνικής εταιρείας με τη διεθνή παρουσία και τις τεχνολογικές δυνατότητες του επενδυτικού ομίλου της Masdar.

Η στρατηγική συνεργασία και η επένδυση

Η επένδυση της Masdar στην Τέρνα Ενεργειακή, η οποία ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Χαντάβα της Τέρνα Ενεργειακή, αυτή η κίνηση δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασικός στόχος είναι η Masdar να αξιοποιήσει την Τέρνα Ενεργειακή ως κεντρικό κόμβο για την επέκτασή της στην Ανατολική Ευρώπη.

Η συνεργασία αυτή επιδιώκει να συνδυάσει την ηγετική θέση της Τέρνα Ενεργειακή στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς και τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή, με την καινοτομία και τη διεθνή αναπτυξιακή δυναμική της Masdar. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, καθώς τα υφιστάμενα έργα της Masdar έχουν ενσωματωθεί στο χαρτοφυλάκιο της Τέρνα Ενεργειακή, με τις δραστηριότητες να επεκτείνονται με ταχείς ρυθμούς σε διαφορετικές αγορές.

Ο ρόλος της Τέρνα Ενεργειακή ως κόμβος επέκτασης

Η Τέρνα Ενεργειακή, με την πολυετή εμπειρία της και την ηγετική της θέση στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην επέκταση της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη. Η ελληνική εταιρεία συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη για την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων.

Όπως εξηγεί ο Αριστοτέλης Χαντάβας, η συνεργασία αυτή προσφέρει στη Masdar την ευκαιρία να ενισχύσει την παρουσία της σε μια περιοχή όπου μέχρι σήμερα δεν διέθετε αντίστοιχη δραστηριότητα. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία και πρόκληση για την ομάδα της Τέρνα Ενεργειακή, καθώς καλείται να διαχειριστεί την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές και την ενσωμάτωση νέων έργων.

Ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας υπογραμμίζει τη σημασία της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ως βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η πρόσβαση σε άφθονη και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για την προσέλκυση επενδύσεων σε ενεργοβόρους κλάδους, όπως τα data centers, και για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο ίδιος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα των ΑΠΕ να ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία των χωρών, καθώς επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβάλλει στον περιορισμό της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές εφοδιασμού, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων.

Οι ΑΠΕ ως μοναδική μορφή εγχώριας παραγωγής

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Χαντάβα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν ίσως τη μοναδική μορφή ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί για εγχώρια παραγωγή σε κάθε χώρα. Αυτή η δυνατότητα είναι καθοριστική για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας και την προστασία από τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών ενέργειας.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προσελκύοντας επενδύσεις. Η στρατηγική της Τέρνα Ενεργειακή και της Masdar εστιάζει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ για την ενίσχυση των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Newsit