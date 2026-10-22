Επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας για «πειραγμένες» αποδείξεις στην αλυσίδα «Pizza Fun»

Σε μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI», βρίσκεται από σήμερα το πρωί, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, η αλυσίδα καταστημάτων εστίασης «Pizza Fun». Η επιχείρηση αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τη δράση της να χρονολογείται από το 2022.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εννέα συλλήψεις φερόμενων μελών του πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικά χρηματικά ποσά και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε καταστήματα και οικίες των εμπλεκομένων, σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας

Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οι αρχές ερευνούν την απάτη που φέρεται να διέπραττε η εγκληματική οργάνωση, η οποία σχετίζεται με τη χρήση πειραγμένων ταμειακών μηχανών στα καταστήματα της αλυσίδας «Pizza Fun».

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών, η ΔΑΟΕ συνεργάζεται στενά με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει τη συλλογή και αξιολόγηση πλήθους αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στον τρόπο δράσης και την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Η μέθοδος της απάτης και το ύψος της ζημιάς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εφάρμοζε ένα σύστημα με «πειραγμένες» αποδείξεις και ταμειακές μηχανές, προκειμένου να αποκρύπτει έσοδα και να μην αποδίδει τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο κράτος. Η ζημιά που εκτιμάται ότι έχει προκληθεί στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά το διάστημα από το 2022 και μετά.

Η συγκεκριμένη μέθοδος απάτης, μέσω της παραποίησης των οικονομικών στοιχείων, επέτρεπε στην οργάνωση να αποκομίζει παράνομα κέρδη, αποφεύγοντας τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να προσδιορίσουν το ακριβές μέγεθος της φοροδιαφυγής και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Pizza Fun», το νούμερο δύο της επιχείρησης, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.

Επίσης, έχουν συλληφθεί λογιστές που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη δραστηριότητα, ένας προγραμματιστής, ο οποίος πιθανόν να είχε ρόλο στην παραποίηση των συστημάτων, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων της αλυσίδας. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του κάθε συλληφθέντος διερευνώνται λεπτομερώς από τις διωκτικές αρχές.

Οι κατασχέσεις και το δίκτυο της αλυσίδας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε σημαντικές κατασχέσεις. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς και κοσμήματα. Επιπλέον, έχει κατασχεθεί πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Η αλυσίδα «Pizza Fun» διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με τουλάχιστον 100 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, τόσο στα καταστήματα όσο και στις οικίες των εμπλεκομένων, με στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos