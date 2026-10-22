Η ΔΥΠΑ διοργανώνει 59η Ημέρα Καριέρας στα Ιωάννινα με πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στη διοργάνωση της 59ης Ημέρας Καριέρας, η οποία θα φιλοξενηθεί στα Ιωάννινα. Η εκδήλωση, που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή όσους αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις, θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Συνολικά, περισσότερες από 30 εταιρείες θα συμμετάσχουν, προσφέροντας τουλάχιστον 700 θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Η εκδήλωση και οι ευκαιρίες απασχόλησης

Η 59η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa στα Ιωάννινα. Οι πόρτες της εκδήλωσης θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, δίνοντας ένα ευρύ χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να την επισκεφθούν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση.

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Αυτές οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, απευθυνόμενες σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πέμπτη φορά που η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει μια τέτοια «Ημέρα Καριέρας» στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΔΥΠΑ να προσφέρει ενεργά ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή, φέρνοντας κοντά εργοδότες και εργαζομένους.

Τι θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι συμμετέχοντες στην 59η Ημέρα Καριέρας θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε απευθείας επαφή με στελέχη των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό. Αυτή η άμεση επικοινωνία επιτρέπει στους υποψηφίους να συνομιλήσουν προσωπικά με τους εκπροσώπους των εταιρειών, να παρουσιάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα και να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις.

Πέρα από τις συναντήσεις με τις επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διερευνήσουν τις προοπτικές απασχόλησης σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας. Θα λάβουν επίσης ενημέρωση για τις ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή των Ιωαννίνων, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Επιπλέον, στον χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκονται εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, έτοιμοι να παρέχουν καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα είναι παρόντα για να ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η «Ημέρα Καριέρας» προσφέρει σημαντικά οφέλη και στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψηφίους, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους από τη διαδικασία εύρεσης προσωπικού. Αυτό επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών σημειωμάτων από ένα ποικίλο κοινό, το οποίο αναζητά ενεργά εργασία. Η εκδήλωση τους δίνει επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τους, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρουν, προσελκύοντας έτσι ταλαντούχους υποψηφίους.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Η είσοδος στην 59η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή εκ των προτέρων, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της διεύθυνσης: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2026?c=p.

Ωστόσο, για όσους δεν προλάβουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά ή αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να παρευρεθούν, εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στον ίδιο τον χώρο της εκδήλωσης, την ημέρα διεξαγωγής της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση https://dypa.gov.gr/.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit