Τουρισμός, ακίνητα και αγορά γραφείων: Οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία

Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο έφτασαν τα 4,86 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των αφίξεων ήταν σχεδόν διπλάσιος. Την ίδια στιγμή, η αγορά γραφείων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πιέσεις, με τις αποδόσεις των κορυφαίων κτιρίων να ανεβαίνουν και τις τιμές να πέφτουν. Παράλληλα, ένα ιστορικό ακίνητο, το εργοστάσιο της πρώην Neoset στο Βασιλικό Ευβοίας, απέκτησε νέο ιδιοκτήτη μετά από 13 χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για το βιομηχανικό συγκρότημα.

Τουρισμός: Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερη δαπάνη

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα έσοδα από τον τουρισμό κατά τον μήνα Αύγουστο ανήλθαν στα 4,86 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,5%. Ωστόσο, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης, φτάνοντας το 13,4%.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε σημαντικά, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη ήταν μικρότερη. Για το οκτάμηνο, οι συνολικές εισπράξεις από τον τουρισμό έφτασαν τα 18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,4%, με τις αφίξεις να είναι αυξημένες κατά 10%. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων δείχνει να χάνει τη δυναμική του, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους η άνοδος είχε φτάσει το 14,8%.

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν την ανάγκη για αναπροσαρμογή του τουριστικού μοντέλου, με στόχο την ενίσχυση των χρημάτων που δαπανούν οι τουρίστες. Αυτή η στροφή θεωρείται αναγκαία προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα νησιά και οι υποδομές τους, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο απτό οικονομικό όφελος.

Πίεση στην αγορά γραφείων της Ευρώπης

Η αγορά γραφείων στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Savills, διεθνούς συμβούλου ακινήτων. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η μέση απόδοση (yield) των κορυφαίων κτιρίων στα επιχειρηματικά κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,13 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 5,1%.

Η άνοδος της απόδοσης συνεπάγεται πτώση στην τιμή του κτιρίου, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση για το ίδιο ενοίκιο. Η κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 80 μονάδες βάσης. Αυτό συμβαίνει με φόντο τον πληθωρισμό που άγγιξε το 3,8% τον Σεπτέμβριο και τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται κοντά στα 100 δολάρια.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των καλής ποιότητας γραφείων ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες στη Λιόν, ενώ σε Παρίσι, Λονδίνο και Βρυξέλλες η αύξηση ήταν 25 μονάδες. Η Savills προβλέπει περαιτέρω διόρθωση στην αγορά. Ενδεικτικά, το 2021, ένα γραφείο απέδιδε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ένα κρατικό ομόλογο, ενώ σήμερα αυτή η διαφορά έχει μηδενιστεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο 68% των ευρωπαϊκών αγορών αναμένεται άνοδος αποδόσεων τουλάχιστον 10 μονάδων βάσης. Επιπρόσθετα, το υψηλό κόστος της ενέργειας αποτελεί μια επιπλέον απειλή για τη ζήτηση στην αγορά γραφείων.

«Ξυπνά» το ακίνητο της πρώην Neoset μετά από 13 χρόνια

Ένα ακίνητο με ιστορία, το εργοστάσιο της Neoset στο Βασιλικό Ευβοίας, απέκτησε νέο ιδιοκτήτη 13 χρόνια μετά την πρώτη του έξοδο σε πλειστηριασμό. Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου του 2013, όταν μια οφειλή μόλις 15.100 ευρώ οδήγησε στην κατάσχεση του οικοπέδου.

Το οικόπεδο, έκτασης 120 στρεμμάτων, είχε εκτιμηθεί τότε στα 30 εκατ. ευρώ και βγήκε στο σφυρί με τιμή πρώτης προσφοράς 20 εκατ. ευρώ. Πίσω από την κατάσχεση υπήρχαν συνολικά χρέη ύψους 58,5 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι για οκτώ μήνες.

Το ερώτημα που είχε τεθεί τότε, αν θα βρεθεί αγοραστής, απαντήθηκε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο όμιλος SABO προχώρησε στην απόκτηση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος της NEOSET, το οποίο έχει συνολική έκταση 60.000 τ.μ. Η κίνηση αυτή δίνει μια δεύτερη ζωή σε ένα ακίνητο που παρέμενε αναξιοποίητο και ρήμαζε για πολλά χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit