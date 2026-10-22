Ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου και σταθερό το φυσικό αέριο μετά την επίθεση στο Σαϊμπάχ

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά στις διεθνείς αγορές, ενώ το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται σταθεροποιητικά, στην περιοχή πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η άνοδος αυτή καταγράφεται μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Saudi Aramco, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το περιστατικό ενίσχυσε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ανοδική πορεία για το αργό πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent κινείται προς τα 111 δολάρια το βαρέλι κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, το αργό τύπου WTI καταγράφει διακυμάνσεις, διατηρούμενο οριακά χαμηλότερα από τα 100 δολάρια. Η επίθεση στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ ανέδειξε την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε νέο γύρο ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Οι ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό εντάθηκαν, καθώς τέτοια περιστατικά δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά. Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να περιοριστεί από την αύξηση των αποστολών αργού από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ροές εξαγωγών πλησιάζουν τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την έναρξη των συγκρούσεων.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και διπλωματικές κινήσεις

Στο πλαίσιο των τεκταινομένων στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εντολή σε μέρος του προσωπικού τους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, να αποχωρήσουν από τις αμερικανικές πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή μετά την πρόσφατη επίθεση.

Η κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τη σταθερότητα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων.

Διακυμάνσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 7,9% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Αυτή η αύξηση των αποστολών θα μπορούσε να μετριάσει τις πιέσεις στις τιμές. Επιπλέον, η Ρωσία αναμένεται να παραδώσει την πρώτη της παρτίδα ντίζελ στις ΗΠΑ σήμερα, προσθέτοντας ένα νέο δεδομένο στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Οι κινήσεις αυτές στον τομέα του εφοδιασμού είναι σημαντικές για την εξισορρόπηση της αγοράς, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών. Η ικανότητα των χωρών παραγωγής να διατηρούν ή να αυξάνουν τις εξαγωγές τους μπορεί να επηρεάσει την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του.

Η αγορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις συναλλαγές της Πέμπτης, κινούμενες ελάχιστα κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Οι περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα, εντείνουν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν εγείρει αμφιβολίες ως προς το πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι αποστολές αερίου από την περιοχή. Οι εξαγωγές LNG κινούνται περίπου 80% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα να καλύψουν άμεσα τις αυξημένες ανάγκες.

Επιθέσεις drones στην Ουκρανία

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με drones κατά της Ρωσίας. Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, σηματοδοτώντας την πρόθεση του Κιέβου να εμποδίσει τη Μόσχα από το να επεκτείνει τις εξαγωγές ντίζελ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε συναφθεί μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν.

Οι ενέργειες αυτές στην Ανατολική Ευρώπη προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην παγκόσμια ενεργειακή εικόνα, καθώς επηρεάζουν τις ροές εφοδιασμού και τις τιμές των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit