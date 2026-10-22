Βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση στους έξι της ΕΟΚ – Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι δικαστικές αρχές φέρονται να εξετάζουν την απόδοση κατηγοριών για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε εμπλεκόμενων προσώπων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ. Η 21η Οκτωβρίου 2026 έχει ήδη καταγραφεί ως η ημέρα που προκάλεσε έναν πρωτοφανή «σεισμό» ιστορικών διαστάσεων στα θεμέλια του ελληνικού αθλητισμού.

Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Η υπόθεση που αφορά τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ εισέρχεται σε νέα φάση, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν πλέον την πιθανότητα απόδοσης κατηγοριών για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή η εξέλιξη δίνει μια διαφορετική βαρύτητα στην έρευνα, η οποία αρχικά είχε οδηγήσει σε συλλήψεις για δωροδοκία.

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται πλέον και στη διαδρομή του μαύρου χρήματος, με την οικονομική έρευνα να αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος. Στόχος είναι η αποκάλυψη των παράνομων συναλλαγών που φέρονται να συνδέονται με τη χειραγώγηση των αγώνων, προσδίδοντας στην υπόθεση χαρακτηριστικά συστηματικής και οργανωμένης δραστηριότητας.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Η 21η Οκτωβρίου 2026 ήταν η ημέρα που σηματοδότησε τις πρώτες σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με κορυφαίους διαιτητές όπως η Βασιλική Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Τάσος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκόμενων προσώπων αποκάλυψαν ένα εντυπωσιακό εύρημα. Στο σπίτι ενός εκ των εμπλεκόμενων διαιτητών εντοπίστηκε το αστρονομικό ποσό των 800.000 ευρώ σε μετρητά, κρυμμένο μέσα σε σακούλες. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς «κλείδωσε» τις κατηγορίες που αφορούν τη δωροδοκία, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας.

Τα πρόσωπα της υπόθεσης

Οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Τάσο Πηλοΐδη και Ηλία Κορομηλά χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η Βασιλική Τσαρούχα συνελήφθη συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα από αγώνα του EuroCup που είχε διεξαχθεί στην Τουρκία.

Μια μικρή δυσκολία παρουσιάστηκε αρχικά στην περίπτωση του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος δεν εντοπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς. Ωστόσο, ο κλοιός γύρω του στενευόταν, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παραδοθεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συμπληρώνοντας τον κύκλο των έξι εμπλεκόμενων προσώπων.

Η οικονομική έρευνα σε βάθος

Η περαιτέρω έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην οικονομική πτυχή της υπόθεσης. Το μικροσκόπιο των αρχών θα εξετάσει τη διαδρομή του μαύρου χρήματος, με την έρευνα να επεκτείνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στις παράνομες συναλλαγές και τις οικονομικές ροές που συνδέονται με τη χειραγώγηση των αγώνων.

Στόχος της οικονομικής έρευνας είναι η διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη δικογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις συστηματικής και οργανωμένης παράνομης δραστηριότητας, ενισχύοντας τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Ένας «σεισμός» ιστορικών διαστάσεων

Η υπόθεση, όπως αναφέρεται, έχει προκαλέσει έναν πρωτοφανή «σεισμό» ιστορικών διαστάσεων στα θεμέλια του ελληνικού αθλητισμού. Η 21η Οκτωβρίου 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που οι εξελίξεις αυτές συγκλόνισαν τον χώρο του μπάσκετ και όχι μόνο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού αθλητικού σκανδάλου, καθώς οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση υποδηλώνουν μια βαθύτερη και πιο οργανωμένη παράνομη δράση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis