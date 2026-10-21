Οι κίνδυνοι για τις ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές και η εξάρτηση από το cloud

Η πρόσφατη τεχνική βλάβη στο Google Cloud, η οποία είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια πελάτες να μείνουν εκτός τραπεζικών συναλλαγών, έφερε στο προσκήνιο σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τις σύγχρονες τραπεζικές λειτουργίες. Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο ένα ανάλογο πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ελληνικές τράπεζες, καθώς και τι μέτρα μπορούν να λάβουν οι καταθέτες για να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στα χρήματά τους σε περίπτωση διακοπής.

Το πρόβλημα στο Google Cloud και οι συνέπειες

Στις 20 Οκτωβρίου 2026, ένα τεχνικό πρόβλημα στο Google Cloud προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή στις τραπεζικές συναλλαγές, επηρεάζοντας εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Αυτή η βλάβη ανέδειξε την ευαλωτότητα των κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών, καθώς οι συνέπειές της ξεπέρασαν τα όρια μιας μεμονωμένης υπηρεσίας. Εφαρμογές, πληρωμές και άλλες ψηφιακές λειτουργίες που βασίζονται σε αυτή την υποδομή επηρεάστηκαν άμεσα.

Για τους πελάτες, το αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία σύνδεσης στο e-banking, η καθυστέρηση σε μεταφορές χρημάτων, αλλά και η προσωρινή αδυναμία χρήσης των καρτών τους. Το περιστατικό αυτό έθεσε επί τάπητος την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα προστασίας και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση παρόμοιων τεχνικών προβλημάτων.

Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το cloud

Μετά το διεθνές αυτό περιστατικό, το ερώτημα που προέκυψε αφορά την πιθανότητα οι ελληνικές τράπεζες να επηρεαστούν από μια αντίστοιχη βλάβη. Η απάντηση είναι ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι ελληνικές τράπεζες, ακολουθώντας την τάση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud). Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών όσο και για τη διαχείριση δεδομένων και την υποστήριξη των ψηφιακών τους υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν φιλοξενούνται όλες οι τραπεζικές λειτουργίες στο cloud, ούτε εξαρτώνται από έναν και μόνο πάροχο.

Επενδύσεις και πάροχοι τεχνολογίας

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, επενδύουν ενεργά στον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών τους υποδομών. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνει την αξιοποίηση λύσεων cloud από διεθνείς παρόχους. Μεταξύ αυτών των παρόχων συγκαταλέγονται η Microsoft, η Google και η Amazon Web Services (AWS).

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι διεθνείς κολοσσοί βοηθούν τις τράπεζες να αναπτύσσουν ταχύτερα νέες εφαρμογές, να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και να ενισχύουν τις συνολικές ψηφιακές τους δυνατότητες. Αυτή η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους αποτελεί βασικό πυλώνα στην προσπάθεια των τραπεζών να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες.

Το κρίσιμο ζήτημα της εξάρτησης και της ασφάλειας

Παρόλο που οι τράπεζες χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud, αυτό δεν σημαίνει ότι τα βασικά συστήματα που καταγράφουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών και εκτελούν τις τραπεζικές συναλλαγές έχουν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε εξωτερικές υποδομές. Οι τράπεζες συχνά συνδυάζουν ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων, υποδομές τρίτων και υπηρεσίες cloud, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους στις εκάστοτε ανάγκες και τον σχεδιασμό τους.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς η χρήση του cloud, αλλά το πόσο εξαρτώνται οι βασικές υπηρεσίες μιας τράπεζας από έναν συγκεκριμένο πάροχο ή μια συγκεκριμένη τεχνολογική υποδομή. Για παράδειγμα, εάν μια υπηρεσία που υποστηρίζει τη λειτουργία μιας τραπεζικής εφαρμογής παρουσιάσει εκτεταμένη βλάβη, η πρόσβαση των πελατών μπορεί να επηρεαστεί, ακόμη κι αν τα ίδια τα τραπεζικά συστήματα και τα υπόλοιπα των λογαριασμών παραμένουν ασφαλή.

Προστασία των καταθετών και κανονιστικό πλαίσιο

Το τεχνικό πρόβλημα στο Google Cloud έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα για το τι μπορούν να κάνουν οι καταθέτες ώστε να μη βρεθούν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους για όσο διάστημα διαρκεί μια τέτοια διακοπή. Η απάντηση που δίνεται είναι ότι ένα ανάλογο περιστατικό δεν μπορεί να αποκλειστεί, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές απαιτήσεις για την ψηφιακή ασφάλεια. Αυτές οι απαιτήσεις στοχεύουν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των τραπεζικών συστημάτων απέναντι σε τεχνολογικές βλάβες και στην προστασία των καταθετών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta