Ο Γιώργος Πιτσιλής για τη μείωση του κενού ΦΠΑ στο 11,4% και τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις

Ο περιορισμός του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023 επιβεβαιώνει την πρόοδο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μετά τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί. Αυτό ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συμμετοχής του σε διεθνές εργαστήριο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνολικότερη βελτίωση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.

Η μείωση του κενού ΦΠΑ και οι εκτιμήσεις

Ο Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε τα στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση στο κενό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το κενό αυτό περιορίστηκε από το 24% που ήταν το 2019, φτάνοντας στο 11,4% το 2023. Αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η μείωση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη της συνολικής προόδου που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η πρόοδος αυτή είναι άμεσο αποτέλεσμα των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική φορολογική διοίκηση.

Το διεθνές εργαστήριο στο Ισλαμαμπάντ

Οι δηλώσεις του κ. Πιτσιλή πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικτυακής του συμμετοχής στο διεθνές εργαστήριο με τίτλο «Reforms for a Modern and Growth-Friendly Tax System in Pakistan». Το εργαστήριο αυτό διοργανώθηκε από την κυβέρνηση του Πακιστάν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Οι εργασίες του διεθνούς αυτού συνεδρίου έλαβαν χώρα στις 20 και 21 Οκτωβρίου του 2026, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ. Εκεί, ο διοικητής της ΑΑΔΕ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εμπειρία και την πορεία μεταρρυθμίσεων της ελληνικής φορολογικής διοίκησης.

Η μεταρρυθμιστική πορεία της ΑΑΔΕ

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Πιτσιλής ανέδειξε τα βασικά στάδια της μεταρρυθμιστικής πορείας που ακολούθησε η ελληνική φορολογική διοίκηση. Υπογράμμισε ότι η επιτυχία των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική. Αυτές περιλαμβάνουν την ύπαρξη ισχυρών θεσμών, την υιοθέτηση μιας σταθερής στρατηγικής, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο στόχος αυτών των προϋποθέσεων είναι η δημιουργία οφέλους τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2017, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα καθοριστικό βήμα. Η ίδρυση αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από λειτουργική ανεξαρτησία, επαγγελματική διαχείριση και λογοδοσία.

Στρατηγική αξιοποίηση των δεδομένων

Ο Γιώργος Πιτσιλής εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Όπως τόνισε, ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι απλώς η συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών. Αντιθέτως, η έμφαση δίνεται στην έξυπνη αξιοποίηση αυτών των δεδομένων.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται και στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην φορολογική διοίκηση και τους φορολογουμένους. Αυτή η προσέγγιση είναι κεντρική για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της ΑΑΔΕ.

Δείκτες προόδου και αποτελεσματικότητας

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε ότι η πρόοδος μιας φορολογικής διοίκησης δεν πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά στην είσπραξη των εσόδων. Αντίθετα, η πραγματική αποτελεσματικότητα και πρόοδος πρέπει να αντικατοπτρίζεται και σε άλλους σημαντικούς τομείς.

Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται η ταχύτητα με την οποία διενεργούνται οι επιστροφές φόρων προς τους δικαιούχους, η συνολική αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται, καθώς και η ικανότητα επίλυσης των φορολογικών διαφορών. Αυτοί οι δείκτες συμπληρώνουν την εικόνα της επιτυχίας μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης.

Με πληροφορίες από: Newsit