Η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα 2,2% στο β’ τρίμηνο του 2026, με σημαντική μείωση του χρέους

Η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Την ίδια περίοδο, η ευρωζώνη εμφάνισε έλλειμμα 3,3% και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έλλειμμα 3,5%. Παράλληλα, η χώρα μας σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στο δημόσιο χρέος μεταξύ των 27 κρατών μελών, με την οφειλή να μειώνεται κατά περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα ενός έτους.

Το πλεόνασμα της Ελλάδας και η σύγκριση με την ευρωζώνη

Το πλεόνασμα της Ελλάδας, που ανήλθε στο 2,2% του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2026, παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Συγκεκριμένα, το α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους το πλεόνασμα ήταν 1,8%, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 1,7%.

Η σύγκριση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων αφορά το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο συνυπολογίζονται και οι δαπάνες για τόκους. Τα τριμηνιαία στοιχεία για το πλεόνασμα έχουν υποστεί εποχική διόρθωση, ώστε να αφαιρούνται οι επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις στις εισπράξεις και τις πληρωμές.

Η πορεία του δημόσιου χρέους

Στο μέτωπο του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, φτάνοντας το 140,8% του ΑΕΠ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Αυτό αποτελεί μείωση από το 152% που ήταν το χρέος έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το β΄ τρίμηνο του 2025.

Η ετήσια πτώση ανήλθε σε 11,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό ποσό της οφειλής μειώθηκε στα 358,647 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026, από 368,613 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη το χρέος αυξήθηκε στο 88,8% του ΑΕΠ από 87,3%, ενώ στην ΕΕ ανήλθε στο 82,9% από 81,4%. Συνολικά, 18 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν ετήσια αύξηση του δείκτη χρέους, ενώ 9 χώρες παρουσίασαν μείωση.

Αναθεώρηση στο αποτέλεσμα του 2025

Η νέα δημοσίευση της Eurostat περιλαμβάνει και αναθεώρηση προς τα πάνω του δημοσιονομικού αποτελέσματος της Ελλάδας για το έτος 2025. Το πλεόνασμα του 2025 διαμορφώνεται πλέον στα 4,935 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ.

Αρχικά, η Eurostat είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο πλεόνασμα 4,290 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ για το 2025. Η διαφορά μεταξύ των δύο ανακοινώσεων ανέρχεται σε 645 εκατομμύρια ευρώ.

Θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και την ευρωζώνη

Σε επίπεδο ευρωζώνης, μόνο η Κύπρος εμφάνισε υψηλότερο πλεόνασμα από την Ελλάδα το β΄ τρίμηνο του 2026, φτάνοντας το 3,3% του ΑΕΠ. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη, καθώς προηγείται και η Δανία με πλεόνασμα 2,7%. Άλλες χώρες που εμφάνισαν θετικό αποτέλεσμα ήταν η Ιρλανδία με 1,9% και η Πορτογαλία με 0,8%.

Και σε ετήσια βάση, για το 2025, η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση στην ΕΕ ως προς το πλεόνασμα, πίσω από την Κύπρο (3,6%) και τη Δανία (2,9%). Μαζί με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, αυτές οι πέντε χώρες έκλεισαν το 2025 με θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Οι επιδόσεις των μεγάλων οικονομιών και το συνολικό έλλειμμα

Στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, τα ελλείμματα παρέμειναν σημαντικά κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Η Γαλλία κατέγραψε έλλειμμα 5,1%, η Γερμανία 4,1% και η Ιταλία 3,2%.

Συνολικά στην ευρωζώνη, το έλλειμμα διευρύνθηκε από 3,2% σε 3,3%, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε από 3,1% σε 3,5%. Για το έτος 2025, η ευρωζώνη εμφάνισε συνολικό έλλειμμα 3% του ΑΕΠ και η ΕΕ 3,1%, με έντεκα κράτη μέλη να έχουν έλλειμμα τουλάχιστον 3%.

Με πληροφορίες από: Newsit