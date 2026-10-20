Η αυστριακή waterdrop εισέρχεται στην ελληνική αγορά με ηλεκτρονικό κατάστημα και σχέδια για φυσικά σημεία πώλησης

Η αυστριακή εταιρεία waterdrop, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων ενυδάτωσης και εξυπηρετεί πάνω από 5 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς, επεκτείνει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την είσοδό της στην ελληνική αγορά. Η εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2026, αρχικά μέσω του ελληνικού ηλεκτρονικού της καταστήματος. Παράλληλα με την ψηφιακή της παρουσία, η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σχέδια για την ανάπτυξη δικτύου φυσικών καταστημάτων σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η είσοδος στην Ελλάδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα

Η waterdrop, μια αυστριακή εταιρεία με σημαντική διεθνή παρουσία στον χώρο των προϊόντων ενυδάτωσης, προχωρά στο επόμενο βήμα της στρατηγικής της επέκτασης, εισερχόμενη στην ελληνική αγορά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι πωλήσεις των προϊόντων της στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν στις 30 Οκτωβρίου 2026, με την έναρξη λειτουργίας του ελληνικού ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οι Έλληνες καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το σύνολο της προϊοντικής γκάμας της waterdrop. Αυτή η αρχική φάση της εισόδου στην αγορά εστιάζει στην παροχή άμεσης πρόσβασης στα προϊόντα της εταιρείας σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σχέδια για φυσικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πέρα από την ψηφιακή της παρουσία, η waterdrop έχει ανακοινώσει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη ενός δικτύου φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, τα πρώτα σημεία πώλησης αναμένεται να λειτουργήσουν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η χρονική τοποθέτηση για το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος προσδιορίζεται μέσα στους επόμενους μήνες από την έναρξη της ηλεκτρονικής δραστηριότητας.

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τις ακριβείς τοποθεσίες όπου θα εγκατασταθούν τα καταστήματα. Επίσης, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των φυσικών καταστημάτων που σχεδιάζονται, ούτε για το ύψος της επένδυσης που απαιτείται για την υλοποίηση αυτού του δικτύου.

Συνεργασία με την VETO Α.Ε.

Για την αποτελεσματική υποστήριξη της εμπορικής της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, η waterdrop έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία VETO Α.Ε. Η VETO Α.Ε. είναι μια ελληνική εταιρεία με εμπειρία στον τομέα της διανομής, καθώς δραστηριοποιείται στην προώθηση διεθνών αθλητικών εμπορικών σημάτων στην εγχώρια αγορά.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία έχει ως βασικό στόχο την αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου διανομής και της πολυετούς εμπειρίας της VETO στην ελληνική αγορά. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η waterdrop επιδιώκει να ενισχύσει την εμπορική της ανάπτυξη και να διασφαλίσει την ομαλή διάθεση των αυστριακών προϊόντων της σε όλη την Ελλάδα.

Οι λόγοι επιλογής της ελληνικής αγοράς

Η απόφαση της waterdrop να επεκταθεί στην Ελλάδα βασίζεται σε μια θετική αξιολόγηση των προοπτικών της τοπικής αγοράς. Η εταιρεία εκτιμά ότι παράγοντες όπως η έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς και η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την ευεξία και την καθημερινή ενυδάτωση, δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή της.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της waterdrop, Martin Murray, αναφέρθηκε ειδικότερα στην είσοδο της εταιρείας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο τρόπος ζωής των Ελλήνων, η παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδος και η αυξημένη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους αποτελούν παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την πεποίθηση της διοίκησης για τη δυναμική της ελληνικής αγοράς στον τομέα της ενυδάτωσης.

Τα προϊόντα της waterdrop και ο στόχος της εταιρείας

Βασικό προϊόν της waterdrop, το οποίο θα διατεθεί και στην ελληνική αγορά, είναι τα Microdrinks. Πρόκειται για μικρούς, διαλυτούς κύβους που έχουν σχεδιαστεί για να προστίθενται σε νερό, δημιουργώντας ένα ρόφημα με γεύση. Οι κύβοι αυτοί χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν περιέχουν ζάχαρη, ενώ παρασκευάζονται με εκχυλίσματα φρούτων και φυτών, εμπλουτισμένα με βιταμίνες.

Κάθε κύβος Microdrink προορίζεται για διάλυση σε ποσότητα νερού που κυμαίνεται από 400 έως 600 ml, είτε απλού είτε ανθρακούχου. Μέσα από την προώθηση αυτών των προϊόντων, η waterdrop στοχεύει να ενθαρρύνει την καθημερινή κατανάλωση νερού από τους καταναλωτές. Παράλληλα, ένας ακόμα σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι η συμβολή στη μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης, προάγοντας έτσι μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στην ενυδάτωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki