Εργαζόμενος καθυστερεί συστηματικά μετά την επιστροφή στο γραφείο: «Δεν νιώθω πλέον ενοχές»

Η υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο προκαλεί αντιδράσεις σε εργαζόμενο που πέρασε τέσσερα χρόνια σε τηλεργασία, δηλώνοντας ότι έχει χάσει κάθε κίνητρο και διάθεση για δουλειά. Ο ίδιος παραδέχεται ότι φτάνει συστηματικά περίπου 30 λεπτά αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης, καθώς ξεκινά από το σπίτι την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην εργασία του. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια που μπορεί να προκαλέσουν οι πολιτικές υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας, ειδικά σε όσους έχουν συνηθίσει τα οφέλη της τηλεργασίας.

Η αλλαγή στην καθημερινότητα μετά την τηλεργασία

Τέσσερα χρόνια τηλεργασίας ήταν αρκετά για να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αντιλαμβάνεται την επαγγελματική του ζωή. Όπως υποστηρίζει, η εργασία από το σπίτι τον βοηθούσε να ξεκουράζεται καλύτερα, να είναι πιο παραγωγικός και να απολαμβάνει περισσότερο τον προσωπικό του χρόνο. Εκείνη την περίοδο την περιέγραψε μάλιστα ως την καλύτερη της ζωής του, εξηγώντας πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητά του.

Η υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο, ωστόσο, ανέτρεψε την καθημερινότητά του και επηρέασε σημαντικά τη διάθεσή του για δουλειά. Οι καθημερινές μετακινήσεις, οι συναντήσεις και οι διάφορες εκδηλώσεις στον χώρο εργασίας έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκειά του, οδηγώντας τον σε μια νέα στάση απέναντι στο ωράριο και τις απαιτήσεις της εργασίας.

Το αίτημα για ευελιξία και η απόρριψή του

Πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια να φτάνει εγκαίρως στο γραφείο, ο εργαζόμενος είχε απευθύνει αίτημα στην εταιρεία του. Ζήτησε να μπορεί να εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, προκειμένου να διατηρήσει ένα μέρος της ευελιξίας που είχε συνηθίσει. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε από την εταιρεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, η συγκεκριμένη δυνατότητα τηλεργασίας παρέχεται μόνο στα στελέχη της διοίκησης. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στη στάση του απέναντι στη δουλειά. Όπως παραδέχτηκε, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να έχει την ευελιξία που επιθυμούσε, σταμάτησε να προσπαθεί να φτάνει στην ώρα του.

Οι συστηματικές καθυστερήσεις και η στάση της εταιρείας

Παρά τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, ο εργαζόμενος υποστηρίζει ότι κανείς δεν του έχει κάνει παρατήρηση για την μη τήρηση του ωραρίου του. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο προϊστάμενός του φτάνει συχνά μετά τις 9 το πρωί, ενώ ορισμένες ημέρες εμφανίζεται ακόμη και κοντά στις 10. Αυτή η κατάσταση, όπως εκτιμά ο ίδιος, ενίσχυσε την αίσθηση πως δεν υπάρχει λόγος να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για να τηρεί αυστηρά το ωράριό του.

Η χαρακτηριστική του τοποθέτηση συνοψίζει τη νέα του στάση: «Έχουν έναν εργαζόμενο που αργεί και δεν αισθάνεται πλέον ενοχές γι' αυτό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αλλαγή στην ψυχολογία του εργαζομένου και την απώλεια κινήτρου μετά την υποχρεωτική επιστροφή στο φυσικό χώρο εργασίας.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη και αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα δυσαρέσκειας που μπορεί να προκαλέσουν οι πολιτικές υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι εργαζόμενοι που έχουν συνηθίσει τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας και έχουν διαμορφώσει μια διαφορετική ισορροπία στην καθημερινότητά τους.

Προς επίρρωση αυτής της τάσης, μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ συνδέει την επιβολή επιστροφής στο γραφείο με χαμηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. Τα ευρήματα της μελέτης δεν εντόπισαν σημαντικές βελτιώσεις στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, παρά την επιστροφή των εργαζομένων στους φυσικούς χώρους εργασίας. Αυτό επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.

Τα οφέλη της τηλεργασίας

Από τη μία πλευρά, η τηλεργασία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται καλύτερα τον προσωπικό τους χρόνο. Αυτή η ευελιξία μπορεί να διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κάτι που ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε βιώσει ως ιδιαίτερα θετικό κατά τα τέσσερα χρόνια που εργαζόταν εξ αποστάσεως.

Η δυνατότητα να ξεκουράζεται καλύτερα και να είναι πιο παραγωγικός στο σπίτι, όπως ανέφερε, αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα που χάθηκαν με την υποχρεωτική επιστροφή. Η συζήτηση γύρω από το μοντέλο εργασίας και την ανάγκη για φυσική παρουσία παραμένει ανοιχτή, καθώς οι επιπτώσεις στην εργασιακή ικανοποίηση και την παραγωγικότητα συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta