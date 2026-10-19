Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε 9.000 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τον Βόλο στο πλαίσιο της Super League και, σε πρώτη φάση, εξασφάλισε 9.000 εισιτήρια για τους οπαδούς του. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» αναμένεται να κάνουν το Πανθεσσαλικό Στάδιο «έδρα» τους, καθώς επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση και ενθουσιασμός για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η διάθεση των εισιτηρίων και ο ενθουσιασμός των φιλάθλων

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων που έλαβε από την πλευρά του Βόλου. Τα εισιτήρια αυτά προορίζονται για την εκτός έδρας αναμέτρηση και ανέρχονται αρχικά σε 9.000 στον αριθμό. Στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση και ενθουσιασμός, με αποτέλεσμα να αναμένεται η ταχεία εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Οι οπαδοί ετοιμάζονται για μια «απόβαση» στη Μαγνησία, με σκοπό να υποστηρίξουν δυναμικά την ομάδα τους. Η έως τώρα πορεία του Παναθηναϊκού έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και προσμονής, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην προθυμία των φιλάθλων να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να μετατρέψουν το Πανθεσσαλικό σε μια πράσινη κερκίδα.

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής και το ενδεχόμενο αύξησης

Η αναμέτρηση μεταξύ Βόλου και Παναθηναϊκού έχει οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 18:00. Το παιχνίδι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Για τον Παναθηναϊκό, ο αγώνας αυτός έρχεται σε συνέχεια της αναμέτρησης με την Καϊράτ Αλμάτι στο Conference League, σηματοδοτώντας την επιστροφή της ομάδας στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σε περίπτωση που τα αρχικά 9.000 εισιτήρια εξαντληθούν, κάτι που μοιάζει δεδομένο βάσει της μεγάλης ζήτησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να ζητήσει και να λάβει επιπλέον εισιτήρια από την πλευρά της ομάδας του Βόλου. Ο στόχος είναι σαφής: το Πανθεσσαλικό Στάδιο να είναι «καταπράσινο», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα θυμίζει εντός έδρας παιχνίδι για το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την προσπάθεια των παικτών.

Λεπτομέρειες αγοράς και τιμές εισιτηρίων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί αφορούν συγκεκριμένες θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τις Θύρες 39 έως 42, καθώς και για τις Θύρες 43 έως 56. Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω ειδικών συνδέσμων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την ΠΑΕ, διευκολύνοντας τη διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά το κόστος των εισιτηρίων, αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θύρα. Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια για τις Θύρες 39 έως 42 έχουν οριστεί στην τιμή των 20 ευρώ ανά εισιτήριο. Για τις Θύρες 43 έως 56, η τιμή ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά εισιτήριο. Η διαδικασία αγοράς έχει ξεκινήσει, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν τη θέση τους εγκαίρως για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ιστορικό προηγούμενων αναμετρήσεων στο Πανθεσσαλικό

Η αναμενόμενη μαζική παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο φέρνει στη μνήμη προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στον ίδιο χώρο, όπου η υποστήριξη των φιλάθλων ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2022, οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» είχαν δώσει δυναμικό παρών, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Μαγνησίας.

Στην αναμέτρηση εκείνη, με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει εμφατικά της ομάδας του Βόλου με σκορ 5-1. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων, είχε καταστήσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο «καταπράσινο», μια εικόνα που οι οπαδοί επιθυμούν να επαναλάβουν και στην επερχόμενη αναμέτρηση, προσδοκώντας σε ένα ανάλογο αποτέλεσμα για την ομάδα τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta